쯔양, 유튜브 한 달 수익 공개 “외제차 한 대 정도…해외 구독자 많아”

먹방 유튜버 쯔양(28·박정원)이 자신의 유튜브 한 달 수익을 공개했다.

지난 19일 유튜브 채널 '나래식'이 공개한 영상에는 쯔양이 게스트로 출연한 모습이 담겼다.

이날 영상에서 개그우먼 박나래가 유튜브 구독자 수를 묻자 쯔양은 "구독자가 1270만 명이다"고 답했다.

그러면서 "'구독자 1000만' 유튜버에게 주어지는 다이아몬드 버튼을 받았다"고 밝혔다.

이에 박나래가 "진짜 다이아를 박아주냐"고 묻자 쯔양은 "아니더라"고 답했다.

박나래는 "첫 실버는 시작하고 얼마 만에 받았냐"고 물었다.

쯔양은 "(유튜브를 시작한 지) 6개월 정도 돼서 '골드'였다"며 6개월 만에 100만 명의 구독자를 달성했다고 밝혔다.

이어 "'다이아몬드'까지는 6년 정도 걸렸다. 한 달 구독자는 10만~20만 정도 구독해 주신다. 그게 계속 유지가 되는 게 신기하다. 해외 채널에서도 많이 보신다"고 털어놨다.

유튜브 수익에 대해서 박나래는 "한 달에 소형차 정도?"라고 물었다. 쯔양은 "완전 수익으로만 따지면 외제차 정도는 된다"고 답했다.

쯔양은 "이제 또 나가는 것도 많다"며 매출과 순수익은 다르다고 설명했다. 박나래는 회사에 재직 중인 직원 수를 물었다. 쯔양은 직원 10명인 회사를 운영하고 있다고 했다.

한편 쯔양은 21살이던 2018년부터 남다른 먹방(먹는 방송)으로 주목받았다. 먹는 음식 양이 많은데도 늘씬한 몸매, 귀여운 외모를 뽐내며 인기를 끌었다. 2019~2020년 MBC TV '마이 리틀 텔레비전 V2', SBS TV '생방송 투데이 #맛스타그램' 등에서 고정출연자로 활약했다.