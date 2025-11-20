이장우, 파리서 샤넬 구매 후 관세 폭탄 “한국보다 비싸게 사”

배우 이장우가 과거 파리에서 명품백을 구매했다가 거액의 세금을 납부해야했던 사연을 공개했다.

18일 유튜브 채널 '함은정'에는 '명품백이 익숙치 않아 저질렀던 실수' 영상이 공개됐다.

이날 함은정은 지난 2011년 MBC '우리 결혼했어요'에서 가상 부부로 합을 맞춘 이장우와 명품백 비하인드로 나누는 영상을 공개했다.

함은정은 "오빠가 옛날에 나한테 뭐라고 그랬는지 아냐. 내가 오빠한테 '오빠 어머니 가방 하나 사 드려야지' 했는데 오빠가 '무슨 가방이 몇백 한다고' 그렇게 얘기한 적이 있다"며 이야기를 시작했다.

이장우는 "재밌는 얘기를 해주겠다. 내가 니 말을 듣고 엄마 가방을 사 주려고 파리를 갔을 때 가방을 샀다. 샤넬을 샀다. 내 인생 처음으로 샤넬을 사서 그대로 들어서 캐리어에 넣었다"며 과거를 회상했다.

이어 "그대로 가지고 왔더니 인천공항에서 내 캐리어에 노란색 자물쇠가 잠겨 있더라. 나는 법적인 거는 잘 모르겠지만, 거기서 쇼핑백을 줘서 그대로 넣었더니 자물쇠가 잠겨 있더라"라고 전했다.

그러면서 "명품백을 사니까 자물쇠가 담겨 오네? 흔들 때마다 소리가 막 나더라. 가니까 돈을 내래. 세금을 내야 된대"라며 억울함을 토로했다.

이장우는 "자진 신고하는지 뭔지 모르고 그냥 그대로 사 온 거다. 그러고 와서 봤더니 한국에서 사는 것보다 비싸게 산 거더라. 그걸 커서 알았다"고 전해 웃음을 자아냈다.

한편 이장우는 오는 23일 8살 연하 배우 조혜원과 8년 열애 끝에 결혼식을 올린다. 함은정도 오는 30일 8살 연상 김병우 감독과 결혼을 앞두고 있다.