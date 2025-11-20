“마일리지로 해외여행 가볼까”…홈쇼핑에서 마일리지 판다고?

신세계라이브쇼핑은 홈쇼핑업계 최초로 대한항공 마일리지로 결제할 수 있는 여행상품을 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 상품은 홈쇼핑 최초로 대한항공 마일리지로만 구매 가능한 패키지다. 12월부터 내년 3월까지 원하는 날짜를 자유롭게 고를 수 있다. 또 6개 지역을 함께 선보여 선택의 폭을 더 넓혔다. 주말이나 연휴 등 날짜와 관계없이 가격이 동일하다.

신세계라이브쇼핑, 대한항공 마일리지 전용 여행상품 론칭. 신세계라이브쇼핑 제공

지역에 따라 10만 마일리지와 5만2000마일리지 상품으로 구분돼 있다. 동행자에 한해 일반 결제(100만 원 및 50만 원)가 가능하다.

10만 마일리지 상품으론 다낭 5일과 괌 5일 상품이 준비돼 있다. 일본 니카타 3일과 규슈 4일 상품도 있다. 5만2000마일리지 상품으론 중국의 톈진 3일과 칭다오 3일 상품이 있다.

마일리지로 구매한 바우처의 5%는 한진관광 포인트로 적립해준다. 지역별로 최대 3200마일의 대한항공 마일리지도 추가 적립된다.

박종호 신세계라이브쇼핑 무형팀장은 “이번 상품은 사용하기 어려웠던 마일리지를 한꺼번에 사용할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 밝혔다. 방송은 오는 23일 오후 7시 30분이다.