해군본부서 ‘군인 실전 재테크’ 교육…월급쟁이부자들·IBK기업은행 공동 진행

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)은 20일 IBK기업은행과 함께 해군본부 소속 장병을 대상으로 실전 경제교육을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 충남 계룡대 해군본부에서 열렸으며 국군 장병의 금융·주거 안정을 돕기 위한 두 기관의 사회공헌 프로젝트의 하나로 마련됐다.
강의는 해군본부 소속 간부와 군무원 150여 명이 참석한 가운데 약 90분 동안 진행됐다. 커리큘럼은 ‘군인 실전 재테크’를 주제로 ▲내집마련 가이드 ▲노후 대비 전략 ▲자산 증식 방법 등 군 복무 환경을 고려한 생활형 금융 지식으로 구성됐다.
군 장병들은 잦은 근무지 이동과 격지 복무 때문에 금융·부동산 정보를 접하기 어렵다. 월급쟁이부자들은 이러한 특수성을 반영해 장병들이 기본 금융 지식을 빠르게 이해할 수 있도록 실전 중심의 강의를 설계했다고 설명했다.
월급쟁이부자들과 IBK기업은행은 올해 초 ‘국군장병 내집마련 및 노후준비 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 맺은 뒤 장병 대상 금융교육을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 1월 국군재정관리단 경제교육, 3월 도박 예방 및 월급 관리 워크숍 등이 대표적이다.
이정환 대표는 “국가에 헌신하는 장병들이 정보 부족으로 불이익을 겪지 않도록 실효성 있는 교육 콘텐츠를 마련했다”며 “앞으로도 재테크 사각지대 해소에 기여할 수 있는 활동을 지속하겠다”고 말했다.