깨끗한나라, B2B 위생시장 진출…새 브랜드 '프로' 론칭

깨끗한나라는 공공시설, 산업현장 등 전문적 위생 관리가 필요한 환경을 위한 브랜드 ‘깨끗한나라 프로(PRO)’를 출범한다고 20일 밝혔다.
깨끗한나라는 새 브랜드 출범을 통해 생활 중심의 기존 포트폴리오를 넘어 전문 현장에 특화된 토탈 위생 설루션 브랜드로의 도약을 추진한다는 계획이다.
깨끗한나라 PRO는 위생용품 제품군을 기반으로 한 B2B(기업 간 거래) 위생 브랜드다.
소모성 자재 구매 대행(MRO)과 산업용 위생용품 시장을 중심으로 호텔과 리조트, 골프장 등 전문 관리가 필요한 기업 고객을 주요 타깃으로 한다.
초기 제품은 기존 품목인 점보롤과 핸드타월, 화장지에 더해 푸드서비스 타올(식품 제조·조리 환경용), 산업용 와이퍼(기계·공장 청정용). 방진마스크, 손 세정제 및 각종 위생 소모품 등으로 구성했다.
깨끗한나라는 B2B 시장 내 브랜드 신뢰도 강화와 산업 위생시장 점유율 확대, 글로벌 유통망 진출 및 특수 산업군 전용 제품 확장 등을 추진한다는 방침이다.
앞서 깨끗한나라는 여행 및 야외 활동에 최적화된 초미니 사이즈의 물티슈 신제품 2종 ‘깨끗한나라 여행 포켓물티슈’ ‘깨끗한나라 페퍼민트 블루 포켓물티슈’을 새롭게 선보였다.
신제품 2종은 가로 150mm x 세로 140mm 크기의 초미니 사이즈로, 일반 물티슈보다 작아 휴대성이 높다.
‘깨끗한나라 여행 포켓물티슈’는 은은한 라벤더 향을 담고 있다. 뉴욕·런던·파리·도쿄 등 전 세계 주요 도시를 테마로 한 패키지 디자인을 채택했다.
‘깨끗한나라 페퍼민트 블루 포켓물티슈’는 청량한 페퍼민트 향을 담았다. 또한, 깨끗하고 순도 높은 6단계 정제수를 사용했으며, 피부 자극 테스트도 완료했다. 먹는 물 수질 기준 46개 항목의 수질검사를 통과했다.