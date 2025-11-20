통증부터 당뇨·출산까지…마포구, 연말 맞춤형 건강강좌 연다

마포구가 임산부의 날을 맞아 열린 건강체험 행사에서 구민을 대상으로 영아 심폐소생술 교육과 임산부 약물 안전 상담을 진행하고 있다. 마포구제공

마포구(구청장 박강수)가 주민들의 건강관리 역량을 높이기 위해 11~12월 다양한 맞춤형 건강강좌를 운영한다고 20일 밝혔다.

만성질환 예방과 통증 관리부터 약물 안전사용, 임산부·영유아 가족을 위한 모자건강교실까지 폭넓은 프로그램이 마련됐다. 모든 강좌는 무료다.

구는 연중 건강생활 실천을 돕기 위해 다양한 교육을 진행하고 있다. 11월에는 혈관 건강을 주제로 한 ‘혈관 건강 마스터 건강교실’을 운영한다. 지역주민과 만성질환자 40명을 대상으로 ▲11월 20일 ‘당뇨 영양관리’ ▲11월 27일 ‘당뇨 운동관리’ 강의가 보건소 2층 보건교육실에서 열린다.

12월 1일에는 ‘2025년 건강도시 마포 특강’이 2회로 나뉘어 진행된다.

1회차(오후 2시~3시 30분)는 물리치료사 김다은 강사가 일상에서 자주 겪는 목·어깨·등·손 통증을 완화하는 셀프 관리법을 소개한다.

2회차(오후 4시~5시)는 김혜자 마포구약사회 문화복지위원장이 안전한 약 복용법과 부작용 예방법을 강의한다.

신청은 마포구보건소 보건행정과(02-3153-9021) 전화 및 방문 또는 마포구 평생학습포털을 통해 온라인으로 가능하다.

이와 함께 마포구 햇빛센터는 12월 한 달간 출산·육아 지원을 위한 모자건강교실을 운영한다.

▲임산부 출산준비교실(12월 3·10일) ▲예비부모교실(12월 6~20일 매주 토요일) ▲신생아·영유아 질환관리 및 심폐소생술(18일) ▲오감발달놀이교실(19일) ▲모유수유 클리닉(23일) 등이 준비돼 있다. 모든 프로그램은 사전 신청하면 무료로 참여할 수 있다.

박강수 마포구청장은 “다양한 건강 강좌를 통해 주민들이 일상에서 바로 실천할 수 있는 건강관리 방법을 배울 수 있길 바란다”며 “앞으로도 생활 속 건강증진 프로그램을 지속 확대해 건강한 마포를 만들어가겠다”고 말했다.