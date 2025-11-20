56억 날린 조영구 "조울증…주식으로 삶 피폐"

MC 조영구가 56억원을 잃은 후 조울증을 고백했다.

조영구는 19일 유튜브 채널 '그리구라'에서 "2008년부터 주식을 시작했는데 날린 돈이 정확히 21억원이다. 사는 게 사는 게 아니"라며 "주식 때문에 너무 스트레스를 받는다"고 토로했다.

"가정적으로 행복하게 살 수 있었다. 주식이 올라가면 기운이 나지만, 떨어지면 미쳐버린다. 열이 받더라. 이게 반복되니까 조울증 때문에 가족에게 인정을 못 받는다. 주식으로 내 삶이 피폐해졌다. 일이 많고 열심히 살았으니 이겨냈지 일도 없었다면 죽었을 것 같다."

개그맨 김구라는 "조영구씨가 김현욱씨 유튜브에서 '빌려준 돈만 35억원이고 주식에서 잃은 돈까지 합치면 56억원 손해를 봤다'고 했다"며 "조영구씨가 절박해 돈을 많이 벌고 있다. 한 달에 행사를 20~30개 한다"고 부연했다.

조영구는 지난달 유튜브 채널 '김현욱의 뉴스말고 한잔해'에서 "평생 주식을 엄청 했다. 지금 통장을 보니 25억원에서 4억5000만원 남았더라. (주식할 돈으로) 땅을 샀으면 돈을 많이 벌었을 것"이라면서 "35억원 빌려준 건 언젠가 받을 수 있을 거다. '돈을 빌려달라'는 사람들이 너무 많아 미치겠다. 난 돈이 없다. 자기 전에 돈 빌려 간 사람들이 잘 되길 기도한다"고 했다.

<뉴시스>