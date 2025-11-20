“공무원 사칭에 공문서 위조 사기까지…” 전주시 피해 확산 ‘주의보’

연말을 앞두고 전북 전주 지역에서 기업·소상공인 대상으로 공무원을 사칭하거나 공문서를 위조한 사기가 또다시 잇따라 전주시가 각별한 주의를 당부하고 나섰다. 사기는 물품 구매 계약을 빙자해 위조문서를 제시하거나, 공공기관 임직원 명의를 도용해 계약을 알선하는 방식 등으로 지능화되고 있어 추가 피해 우려가 크다는 지적이다.

20일 전주시에 따르면 최근 시청 공무원을 사칭해 물품 구매 계약을 제안하며 계좌 입금을 유도하는 사례가 다수 보고됐다. 공문서나 명함을 위조하거나 사업자등록증까지 조작해 공공기관 임직원인 것처럼 속이는 방식도 활용됐다. 실존하는 업체로 속여 전동휠체어 등 고가 물품의 납품을 요구하거나, 대규모 예약을 한뒤 잠적하는 ‘노쇼’ 피해도 발생했다.

전주시청사.

전주시는 소상공인연합회와 외식업중앙회 등과 함께 이런 내용을 공유하며, 관련 단체와 유관 기관을 통해 예방 안내를 강화하고 있다. 특히 연말연시를 앞두고 공문·명함 위조, 관공서 행사·회식 사칭 등 신종 수법이 늘어날 것으로 보고 확실한 신원 확인의 중요성을 강조했다.

전주시 관계자는 “공무원이 민간인에게 물품 대리 구매를 요청하지 않으며, 개인 계좌로 금품 입금을 요구하지 않는다”고 밝혔다. 그는 또한 “물품 구매나 계약 요청을 받을 경우 전주시 누리집에 게시된 행정 전화번호 등 공식 경로를 통해 사실 여부를 반드시 확인해야 한다”며 “사기 의심 연락을 받거나 실제 피해가 발생했을 때는 즉시 경찰(112)이나 금융감독원(1332)에 신고할 것”을 당부했다.