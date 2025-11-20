오데어, CJ홈쇼핑서 ‘엔더믹 세럼’ 초고속 완판.. 엔더믹 필인마스크도 모바일라이브 매진

사진=오데어(ODEAR) 제공

㈜엘엔티이의 프리미엄 스킨케어 브랜드 오데어(ODEAR)는 CJ홈쇼핑에서 ‘엔더믹 맥스 EGF 리페어 세럼(이하 엔더믹 세럼)’이 빠르게 완판을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 진행된 매드뷰티 모바일라이브에서는 ‘엔더믹 필인마스크’ 역시 준비된 물량이 모두 소진되며 완판 행렬을 이어갔다.

오데어는 지난 12일 자정 CJ기획전, 13일 오후 7시 매드뷰티, 14일 오후 9시 35분 홈쇼핑을 진행했으며, 홈쇼핑 방송에서는 엔더믹 세럼이 방송 시간을 전부 채우기 전 완판되며 브랜드의 높은 소비자 관심을 다시 한번 입증했다. 한편 엔더믹 필인마스크는 홈쇼핑 본방 구성에서는 제외되었으며, 물량 수급 문제를 고려해 매드뷰티 모바일라이브 1시간 한정 판매로 운영되었고 이 자리에서 전량 매진을 기록했다.

오데어 엔더믹 세럼은 식약처 허가 인투셀 EGF최대 10ppm이 함유된 고기능 리페어 세럼으로, 브랜드 내 프리미엄 고가 라인임에도 불구하고 꾸준히 높은 재구매율을 보이고 있다. 본 제품은 기존 EGF 대비 약 13.4배 향상된 피부 흡수율을 자랑하는 특허 성분을 적용해 피부 턴오버에 특화됐으며, 저분자 펩타이드 10종, 피토플라센타 특허 성분(1종), 캘러스배양추출물 특허 성분(5종)을 조합하여 피부 진정과 탄력, 보습까지 다각도로 케어한다.

엔더믹 필인마스크는 EGF+BfGF 0.5ppm, 콜라겐 추출물, 펩타이드 성분, ICDI 등재 원료 등 핵심 성분을 적용한 크림 시트 마스크팩이다. 피부에 닿는 온도를 유지하고 투습을 줄여 성분 전달력을 높인 ‘숨쉬는 랩핑 시트’를 적용해 성장인자를 피부 깊숙이 전달하고 보습·탄력·광채를 동시에 케어한다. 모바일라이브에서의 완판으로 높은 소비자 선호도를 다시 한번 확인했다.

㈜엘엔티이의 박아인 대표는 “엔더믹 세럼과 필인마스크가 홈쇼핑과 모바일라이브에서 연이어 완판되며 큰 지지를 얻고 있다”며 “피부 관리 시간이 부족하거나 고함량 EGF 화장품을 찾는 소비자, 복합적인 피부 고민을 한 번에 관리하고 싶은 분들에게 최적의 솔루션이 될 것”이라고 말했다.