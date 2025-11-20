'흙심인대호' 윤남노 "흑백요리사 미션보다 힘들어"…겨울 맞이 대규모 김장

20일·27일 2주 걸쳐 공개

JTBC 디지털스튜디오 유튜브 '흙심인대호'. JTBC

방송인 김대호와 셰프 윤남노가 겨울을 앞두고 대규모 김장 작업에 나선다.

20일 공개되는 JTBC 디지털스튜디오 유튜브 '흙심인대호: 대호네 양조장'(이하 '흙심인대호')에는 '대세 셰프' 윤남노가 출연해 김장을 담그는 모습이 그려진다.

이날 두 사람은 전통시장을 찾아 "오늘 목표는 50포기 김장이다"라며 파격 선언으로 모두를 놀라게 한다.

하지만 윤남노는 "저는 일식 전공이라 김장은 처음이에요"라고 말했고 김대호는 당황한 기색을 감추지 못한다.

김장 재료를 사고 '대좋밭'으로 돌아온 두 사람은 100% 감에 의존한 '직감 김장'에 돌입한다.

어마어마한 양의 김칫소를 본 윤남노는 "'흑백요리사' 미션보다 더 힘들다"며 고통 섞인 사자후를 내지르다가도, 이내 '셰프 본능'을 일깨워 김장에 진지하게 임한다.

이후 윤남노는 김장 김치와 최고의 궁합을 자랑하는 항정 수육에 계속 손이 가는 비법 양념장까지 '윤남노 표 특급 레시피'를 전격 공개한다.

고된 김장 작업을 마친 두 사람은 폭풍 먹방으로 길었던 하루를 마무리 한다. 여기에 대호네 양조장에서 만든 담금주까지 곁들여 제대로 된 '김장 밥상'을 차리고 반 병을 금새 비워내며 '술친구 케미'도 선보인다.

김대호와 윤남노의 대환장 김장기는 20일, 27일 2번에 걸쳐 공개되며 오후 5시 30분 유튜브 채널 '흙심인대호'에서 시청할 수 있다.