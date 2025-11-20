여론조사 결과 SNS올린 이정선 광주교육감에 행정조치

이정선 광주시교육감이 내년 지방선거를 앞두고 여론조사 결과를 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 올렸다가 선거관리위원회로부터 행정조치를 받았다.

20일 광주시선거관리위원회에 따르면 이 교육감은 공직선거법 86조 1항 3호를 위반한 사실로 주의에 해당하는 행정조치를 받았다.

이 교육감은 올 9월 28~29일 실시된 2026 광주시교육감 적합도 여론조사 결과를 10월 2일 자신의 페이스북 계정에 게시했다. 그는 해당 게시물에 광주를 변화시킨 교육감! 등 홍보 문구와 함께, 자신이 경쟁 후보들 가운데 1위를 기록했다는 점을 강조하는 내용도 함께 게시했다.

이에 대한 신고를 받아 조사를 진행한 선관위는 해당 행위가 정당 또는 후보자에 대한 선거권자의 지지도를 조사하거나 이를 발표하는 행위라고 판단했다.

해당 사실을 신고한 학벌없는사회를위한시민모임 측은 “이번 여론조사 게시물의 확산 과정에서 광주시교육청 소속 공무원들이 좋아요 등 방식으로 참여한 사실도 확인됐다”며 “이들 중에는 본청 국장, 교육지원청 교육장, 산하기관장 등 4급 이상 간부 13명도 포함되어 있어 추가적인 계도 조치가 필요하다”고 주장했다.