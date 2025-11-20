김나영, 결혼 후 예뻐진 얼굴에 "시술 받았다" 솔직 고백…뭐길래?

방송인 김나영이 결혼 후 달라진 외모에 대해 자신만의 관리법을 소개했다.

지난 19일 김나영의 개인 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 "요즘 예뻐졌다고들 해주셔서..관리법 정리해봤어요"라는 제목의 영상이 게시됐다.

김나영은 "살이 좀 많이 빠지면서 볼살이 점점 없어져서 슬펐다. 보는 사람마다 '왜 이렇게 살이 빠졌냐'고 해서 신경 쓰였다"며 "이 시술을 받고 '뭐했냐', '왜 예뻐졌냐'는 얘기를 많이 들었다"고 말했다.

이어 "최근에 콜라겐 생성을 촉진시켜주는 '고주파 리프팅'을 받았다. 자연스럽고 입체적으로 볼륨이 올라오더라. 자연스러운 느낌이 좋았다"고 밝혔다.

그녀는 시술로 인해 "거울을 볼 때마다 기쁘고 내 만족이 크더라. 요즘 한 소비 중 가장 만족스러운 소비"라고 전했다.

더불어 김나영은 기존에 고수해오던 헤어, 메이크업 방식도 바꿨다며 "선과 색이 또렷한 이전 메이크업 대신 '뽀용'한(기초 메이크업이 잘 되어 보송보송하고 화사한 피부 상태를 의미하는 뷰티·SNS 발 신조어)메이크업을 한다. 까맸던 머리 컬러도 바꿨다. 까만 기운을 빼주니 인상이 전체적으로 부드러워져서 그게 좀 달라보이는 이유이지 않을까 싶다"고 설명했다.

해당 영상을 본 네티즌들은 "화장 바뀐 게 진짜 신의 한 수", "사랑하면 이뻐진다는 말 진짜인듯", "마음이 편해지신듯"이라고 호응의 댓글을 남겼다.

한편, 김나영은 2021년부터 연인관계였던 가수 겸 화가 마이큐(MY Q)와 4년 연애 끝에 지난 달 3일 결혼했다.