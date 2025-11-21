에이펙 후 경주 세대별 선호 관광지는… 2030 “경주월드”, 40대 이상 “박물관”

‘체험 vs 문화탐방’ 취향 갈려

불국사 ‘전 세대서 1위’ 고수

천년고도 경북 경주를 찾는 관광객 가운데 2030세대는 놀이공원을 비롯한 다양한 체험활동을, 40대 이상은 문화와 역사 경험을 중요하게 여기는 것으로 나타났다.

20일 경주시에 따르면 경주시가 티맵 모빌리티 내비게이션 검색 데이터를 활용한 한국관광데이터랩의 ‘인기관광지 현황’ 통계자료를 분석한 결과, 경주를 찾는 방문객들은 모든 세대에 걸쳐 불국사를 가장 많이 찾아본 것으로 조사됐다. 불국사의 지난해 검색 비율은 20.2%였고, 올해는 10월까지 19.9%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지했다.

하지만 2위부터는 뚜렷한 변화가 나타났다. 지난해 5위(9.7%)에 머물렀던 국립경주박물관이 올해는 2위(11.8%)로 수직상승했다. 반면 동궁과 월지는 지난해 13%의 검색량을 기록하며 2위였지만 올해는 4위(11.1%)로 밀려났다.

경주박물관은 지난달 말∼이달 초 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 전후해 한·미, 한·중 정상회담이 잇따라 열렸고, 신라 금관 6점을 한자리에서 공개한 특별전 ‘신라 금관, 권력과 위신’의 흥행이 겹치며 방문이 급증한 것으로 분석된다.

세대별 선호도 또한 명확히 갈렸다. 20대에서는 경주월드 검색량이 지난해 21.1%에서 올해 27.7%로 크게 뛰며 확고한 1위를 차지했다. 경주월드는 수직낙하 롤러코스터 ‘드라켄’을 비롯해 ‘타임라이더’, ‘스콜&하티’ 등 차별화된 놀이기구를 앞세워 20대 레저 수요를 견인한 것으로 풀이된다. 30대도 경주월드 선호도가 12.4%에서 15.4%로 높아지며 가족 중심 체험형 관광지로 자리매김했다.

경주시는 에이펙 정상회의 이후 천년고도 경주에 대한 국제적 관심이 높아지면서 관광객들이 전통 유산부터 레저 콘텐츠까지 지역 관광 인프라를 고르게 소비하는 것으로 평가했다. 주낙영 시장은 “경주를 찾는 방문객의 세대별 관광 특성이 더욱 명확해지고 있는 만큼 전통유산의 깊이와 현대적 체험 콘텐츠를 조화롭게 확장해 누구나 찾고 싶은 문화관광도시로 발전시키겠다”고 강조했다.