포스코인터, 1.3조 투입 인니 ‘팜 기업’ 인수

‘삼푸르나 아그로’ 경영권 확보

서울 면적 2배 규모 농장 보유

GS칼텍스와 현지 정제공장 설립

포스코인터내셔널이 1조3000억원을 투자해 인도네시아 대형 팜(palm)기업 삼푸르나 아그로를 인수했다.



포스코인터내셔널은 지난 19일 인도네시아 상장사 삼푸르나 아그로의 지분을 인수해 경영권과 최대주주 지위를 확보했다고 20일 밝혔다. 이는 글로벌 팜 사업 밸류체인(가치사슬) 확장을 위한 것이다.



포스코인터내셔널은 이번 인수로 서울 면적의 2배가 넘는 12만8000ha(헥타르·1ha=1만㎡)의 농장(사진)을 추가 확보하게 되며, 기존 인니 파푸아 농장을 포함해 총 15만ha의 글로벌 영농 기반을 갖추게 됐다.



포스코인터내셔널은 GS칼텍스와 합작 투자한 ARC 법인의 팜유 정제시설 준공식도 지난 19일 인도네시아 발릭파판에서 열었다. ARC의 지분은 포스코인터내셔널 60%, GS칼텍스 40%으로 구성되며, 총 투자금은 2억1000만달러다. 이번에 준공한 공장의 정제능력은 연 50만t이다. 연간 국내로 수입되는 팜 정제유의 80%에 해당하는 양이다.



포스코인터내셔널은 농장에서 생산된 팜 원유를 ARC에 공급하고, ARC에서 생산된 정제유는 인도네시아 내수와 더불어 한국·중국 등으로 판매한다. GS칼텍스는 정제시설의 운영 효율을 높이고, 한국 시장에 바이오디젤용 정제유를 공급할 예정이다.



포스코그룹은 글로벌 팜 시장에서 선도적 경쟁력을 확보해 국내 식용 유지의 수입 의존도를 낮추고, 팜유의 안정적 생산·공급 기반을 마련함으로써 국가 식량 안보 강화에도 기여할 것으로 기대했다.