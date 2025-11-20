로이터 “美 반도체 관세 부과 계획보다 늦춰질 듯”

로이터 “행정부 관계자들 입장 전달

美·中 무역갈등 재발, 물가 상승 우려”

도널드 트럼프 미국 행정부가 그간 예고했던 대규모 반도체 관세 부과를 당초 계획보다 늦출 수 있다는 관측이 나왔다.



로이터통신은 19일(현지시간) 복수의 익명 소식통의 말을 인용해 “트럼프 행정부 관계자들이 지난 며칠간 정부와 민간 부문 이해관계자들에게 반도체 관세를 당장 부과하지 않을 수도 있다는 입장을 전달했다”고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 지난 8월 “반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라면서 “미국에 반도체 제조 공장을 건설 중이거나 건설을 약속한 기업에는 관세를 면제하겠다”고 공언한 바 있다. 그러나 3개월이 넘은 현재까지도 반도체 관세 부과는 이뤄지지 않고 있다.



트럼프 행정부가 반도체 관세 부과를 늦춘 것은 중국을 불필요하게 자극하지 않으려는 판단 때문으로 보인다. 트럼프 대통령은 지난달 30일 한국에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 상호 보복관세 부과를 1년간 유예하기로 합의했다. 미국이 반도체 고율 관세를 시행할 경우 휴전 상태인 미·중 무역전쟁이 재발할 수 있고, 중국이 희토류 제재 카드를 다시 꺼낼 우려가 있다. 한 소식통은 로이터에 “트럼프 행정부가 중국을 자극하지 않기 위해 보다 신중한 접근을 취하고 있다”고 설명했다.



연말 쇼핑 시즌을 앞두고 미국 소비자 심리가 위축된 상황에서 물가 상승을 자극할 수 있다는 점도 반도체 관세 유예를 고려하는 이유로 꼽힌다. 백악관과 상무부는 “정책에 변함이 없다”는 입장을 내비쳤으나, 언제쯤 반도체 관세를 도입할지 구체적 시기는 언급하지 않고 있다고 로이터는 지적했다.