러 맞춤형 美 종전안… “우크라, 영토 양보·군 절반 축소하라”

美특사, 우크라에 28개 조항 전달



우크라 돈바스·남부 일부 포기 압박

러시아어 공용어 채택 요구도 담겨

우크라 “수용 불가”… 휴전 협상 난망



러시아는 연거푸 대규모 공습 강화

젤렌스키, 서방에 추가 미사일 요청

한동안 정체돼 있던 러시아·우크라이나 전쟁 종식 논의가 다시 동력을 얻고 있다. 미국은 러시아와 비밀리에 마련한 종전 평화안으로 우크라이나 설득 작업에 나섰다. 그러나 조항 대부분이 러시아의 일방적 요구를 그대로 반영한 수준이어서 실제 협상으로 이어지기는 쉽지 않다는 관측이 나온다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 19일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 행정부가 28개 항목으로 이뤄진 종전안을 작성해 우크라이나에 전달했다고 보도했다. 종전안의 핵심은 우크라이나의 양보다.

러 폭격에 산산이 부서진 집 우크라이나 서부 테르노필의 한 아파트가 19일(현지시간) 러시아군의 공습으로 파괴된 가운데 복구 작업자들이 잔해를 치우고 있다. 이날 러시아군의 야간 공습으로 어린이 3명 포함 25명이 사망하고 73명이 다쳤다. 테르노필=AP연합뉴스

종전안에 따르면 우크라이나는 동부 돈바스(도네츠크주, 루한스크주) 지역과 흐손주, 자포리자주 등 남부 지역을 러시아에 넘겨야 한다. 현재 해당 지역의 상당 부분을 러시아가 점령 중이지만, 여전히 우크라이나 통제 아래 있는 지역들도 있다.



종전안은 또 우크라이나 군대를 현재의 절반 수준으로 축소하고, 미국과 서방의 군사지원도 줄일 것을 요구한다. 우크라이나 내에서 러시아어를 공식 언어로 인정하는 조항과, 러시아 정교회 우크라이나 지부의 지위를 보장하는 내용도 포함돼 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. AFP연합뉴스

스티브 위트코프 미국 중동특사는 이번주 우메로우 우크라이나 국가안보국방위원회 서기를 만나 이런 계획을 전달한 것으로 알려졌다. 그러나 영토 양보는 우크라이나가 절대 받아들일 수 없는 ‘레드라인’으로 천명해 온 만큼, 이 요구가 수용될 가능성은 거의 없을 것으로 보인다.



미국 월스트리트저널(WSJ)은 이 종전안이 마코 루비오 미 국무장관, 위트코프 특사 등 미국 측과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 측근 키릴 드미트리예프가 협의해 마련됐다고 보도했다. 드미트리예프는 악시오스와 인터뷰에서 “이번에는 러시아의 입장이 진정으로 반영되고 있다고 느낀다”고 밝혔다.



우크라이나 고위 당국자는 뉴욕타임스(NYT)에 “트럼프 행정부가 위트코프와 드미트리예프 특사 간 논의에 대해 알려왔지만, 우크라이나의 의견은 구하지 않았다”며 “해당 계획의 조건들은 우크라이나가 받아들일 수 없는 것”이라고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 휴전 협상 재개를 위해 군 고위 인사들을 포함한 대표단을 우크라이나에 급파했다. 댄 드리스컬 육군장관이 이끄는 대표단은 20일 키이우에 도착해 볼로디미르 젤렌스키 대통령을 만난다. 젤렌스키 대통령도 휴전 협상 재개를 위해 전날 튀르키예를 찾았다.



이런 가운데서도 러시아의 공습은 더욱 거세지고 있다. 우크라이나 국가 비상당국에 따르면 이날 오전 러시아군이 서부 테르노필시와 주변을 공습해 어린이 3명 포함 25명이 사망하고 최소 73명이 다쳤다.



젤렌스키 대통령은 이날 텔레그램 메시지에서 “일상생활에 대한 이런 무모한 공격은 러시아에 대한 압박이 충분하지 않음을 보여준다”면서 “효과적인 제재와 우크라이나에 대한 지원이 이를 바꿀 수 있다”고 서방에 추가 미사일 제공을 촉구했다.