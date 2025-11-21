[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 22일 (토요일)

쥐

96년생 주변 사람과 서로 협조해야 성과 있다.

84년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다.

72년생 대립으로 서로에게 상처의 고심이 있는 운이다.

60년생 문제의 책임은 자기 선에서 해결하라.

48년생 사업자는 상승국면을 유지하기 어렵다.

36년생 있다가 없으면 더욱 아쉬운 법이다.

소

97년생 고지식하면 불이익이 따른다.

85년생 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라.

73년생 오늘은 동남방에서 귀한 손님이 오는 날이다.

61년생 자신의 일에 긍지를 갖자.

49년생 결론짓기 힘들면 관망하는 자세를 취하라.

37년생 바닥에서 하늘을 보니 높이 짐작이 어렵다.

범

98년생 상황을 봐가며 밀고 당겨라.

86년생 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다.

74년생 자영사업자는 점진적으로 운이 상승한다.

62년생 자신이 주체가 되어 움직이길 바란다.

50년생 지푸라기를 털다가 옷이 찢어질 수 있다.

38년생 상심한다고 문제가 해결되는 것이 아니다.

토끼

99년생 한가지라도 제대로 선택하자.

87년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라.

75년생 정상적인 방법이라면 어려움은 없을 듯하다.

63년생 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다.

51년생 제조업자는 매출이 늘고 여성은 기쁨이 있다.

39년생 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다.

용

00년생 마음속에 두었던 일이 생긴다.

88년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자.

76년생 무책임한 행동은 복원하기가 매우 힘들다.

64년생 인생은 평생 공부하고 일하는 자가 성공한다.

52년생 금전과 관계된 결정은 의논하는 것이 좋겠다.

40년생 행동으로 옮기기는 훨씬 더 어려워진다.

28년생 배고픔을 알면 배고픈 사람 돕는다.

뱀

01년생 양동이에 물이 가득하다.

89년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다.

77년생 어려움을 통해 힘을 기르는 방법을 배워라.

65년생 핸디캡을 벗어날 수 있는 묘책만 찾아라.

53년생 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다.

41년생 자식 때문에 걱정한다면 해결책을 찾아라.

29년생 참고 기다려야 원하던 바 이룬다.

말

02년생 등산이나 차 조심하자.

90년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다.

78년생 가만히 앉아서 모든 것을 처리하려 말아라.

66년생 정당하게 이기는 것을 목적으로 해라.

54년생 고정관념에 얽매이지 말고 새로움을 찾아라.

42년생 한우물만 집중적으로 파고 들어가라.

30년생 경쟁자를 동반자로 만들자.

양

03년생 영업하는 사람과 계약이 성사된다.

91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

79년생 내가 아니면 안 된다는 사고방식은 버려라.

67년생 새로운 사업이나 창업을 시작하는 운이다.

55년생 해외진출 할 수 있는 인맥이 형성되는 운이다.

43년생 주는 사람과 받는 사람을 명확히 구분하라.

31년생 강을 건너야 하는데 배가 없는 격.

원숭이

04년생 현재 일에 마무리에 치중하라.

92년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

80년생 발전하고 성공하는 좋은 소식이 오는 운이다.

68년생 지난 일 때문에 고심할 수 있으니 생각해보라.

56년생 오늘은 외부활동하면 성과가 크다.

44년생 집안에 우환이 생긴다면 추진하지 마라.

32년생 정보를 보유해도 활용못하면 소용없다.

닭

05년생 싼 물건구입으로 손재가 온다.

93년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

81년생 배울 것이 있는 사람과 어울려라.

69년생 자만하지 않는 사람에게 기쁨이 찾아온다.

57년생 투자나 매매를 성사시키려면 방향을 선택하라.

45년생 한 곳에만 국한 말고 거시적으로 바라보라.

33년생 사람의 소문은 쇠도 녹일 수 있다.

개

06년생 갑자기 병문안 일이 생긴다.

94년생 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다.

82년생 순간적인 재치가 잔머리처럼 인식된다.

70년생 가족이나 타인의 힘으로 살려면 발전이 약하다.

58년생 사사로운 감정으로 인해 마음상하기 쉽다.

46년생 자신을 챙기면서 미래를 설계할 시점이다.

34년생 가까운 사람과 말다툼 주의하라.

돼지

95년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다.

83년생 대가가 없어도 움직이지 않으면 오해받는다.

71년생 상하관계가 돈독하면 위기를 극복한다.

59년생 부동산업 금융업 건축업은 광고에 성과가 있다.

47년생 불친절한 사람으로 인해 시비가 발생한다.

35년생 소유욕이 강하면 실수를 범한다.