자랑스러운 성균언론인상에… 세계일보 이천종 편집국장

성균관대 출신 언론인 모임 성균언론인회(성언회)가 올해 자랑스러운 성균언론인상 언론 부문에 이천종(사진) 세계일보 편집국장과 이제교 문화일보 편집국장을 선정했다고 20일 밝혔다.



종합 일간지 30여개사와 10개 방송사, 통신사 등에서 근무하고 있는 성균관대 졸업생 언론인 모임 성언회는 1995년 창립돼 약 500명이 활동하고 있다. 시상식은 이달 24일 오후 7시 서울 종로구 성균관대 600주년기념관 조병두홀에서 열리는 ‘2025 성언회 정기총회 및 송년의 밤’ 행사에서 이뤄진다.