온신협-광고주협회, 가짜뉴스 근절 위해 손잡았다

가짜뉴스 근절과 검증된 콘텐츠 확산 위한 업무협약(MOU) 체결

20일 서울 중구 프레스센터에서 노승만 한국광고주협회 회장(왼쪽)과 박학용 한국온라인신문협회 회장이 가짜뉴스 근절을 위해 업무 협약(MOU)을 맺고 있다. 온신협 제공

한국온라인신문협회와 한국광고주협회가 ‘가짜뉴스 근절’을 위해 두 손을 맞잡았다.

한국온라인신문협회와 한국광고주협회는 20일 서울 중구 프레스센터에서 ‘가짜뉴스 근절과 신뢰할 수 있는 콘텐츠 유통 환경 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양 기관은 디지털 미디어 환경이 급변하는 상황에서 검증된 콘텐츠 확산, 광고주의 브랜드 가치 보호, 건강한 온라인 생태계 조성을 위해 협력하기로 했다. 구체적으로 △가짜 뉴스 및 허위 정보 대응을 위한 공동 모니터링 체계 구축 △검증된 콘텐츠 확산을 위한 자율 규범 및 검증 기준 마련 △공동캠페인, 세미나, 교육 프로그램 등 인식 제고 활동 다양한 협력 방안을 추진한다.

특히 광고주협회가 주관하는 한국광고주대상(KAA 어워즈) 내에 ‘디지털콘텐츠상(가칭)’을 신설하고, 온라인신문협회와 공동으로 시상을 운영할 계획이다.

노승만 한국광고주협회 회장은 “이번 협약을 계기로 검증된 뉴스 콘텐츠 확산을 통해 가짜뉴스를 근절하고, 이를 기반으로 건강한 광고 생태계 조성에 적극 앞장서겠다”고 밝혔다.

박학용 한국온라인신문협회 회장은 “가짜뉴스 근절과 신뢰할 수 있는 뉴스 유통은 언론의 사회적 책임이자 공익적 과제”라며 “광고주협회와의 협력을 통해 건강한 디지털 저널리즘 생태계를 함께 만들어가겠다”고 말했다.

백소용 기자 swinia@segye.com