[속보] 김건희 특검, 도주한 도이치 주가조작 공범 충주서 체포

김건희씨가 지난 9월 24일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석해있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 여러 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특검 민중기)이 20일 도주 중이던 도이치모터스 주가조작 사건 공범 이모씨를 체포했다.

김건희 특검팀은 이날 “도이치모터스 사건 공범 이모씨를 서울경찰청 형사기동대와 공조해 오후 4시 9분쯤 충북 충주 한 휴게소 부근에서 체포해 압송 중”이라고 밝혔다.

이씨는 도이치모터스 사건 초기 김씨와 연락을 주고받으며 교류한 인물로, 김씨의 증권사 계좌를 맡아 관리한 것으로 알려졌다. 김씨에게 건진법사 전성배씨를 소개한 인물로 알려져 있기도 하다.

앞서 도이치모터스 주가조작 사건을 수사한 검찰은 이씨를 불기소 처분했으나 특검팀은 그가 차명 계좌로 거래하는 등 범죄 혐의점이 있다고 보고 최근 재수사에 착수했다.

이씨는 지난달 특검팀의 압수수색을 받던 중 현장에서 도주했다. 특검팀은 이달 초 체포영장을 발부받아 이씨를 지명수배하고 경찰에 공조 수사도 요청한 상태였다.

지난 7일 김씨의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 재판에서 김씨와 이씨가 나눈 카카오톡 대화가 공개되기도 했다.

공개된 메시지에서 이씨는 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못할 말 못하는데내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있어. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 말하자 김씨는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려”라고 답했다.