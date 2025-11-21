제네시스 ‘GV60 마그마’ 최초 공개…현대차 “브랜드 혁신 상징 모델”

프랑스 ‘폴 리카르 서킷’서 최초 공개

전 세계 각국 취재진 100여명 참석

최대 토크 740Nm, 전용 특화 기능 탑재

내년 1월부터 한국 시작 순차 출시

마그마 GT콘셉트도 처음 공개

현대자동차그룹의 고급 브랜드 제네시스 최초의 고성능 모델로 주목 받고 있는 ‘GV60 마그마(GV60 Magma)’가 20일(현지시간) 처음으로 공개됐다.

현대차는 이날 프랑스 남부 르 카스텔레 지역에 있는 ‘폴 리카르 서킷’에서 ‘마그마 월드 프리미어’ 행사를 개최하고 GV60 마그마를 전 세계에 선보였다. 현장에는 전 세계 각국에서 온 100여명의 취재진이 참석했다.

GV60 마그마는 제네시스가 지난해 고성능 영역 진출을 공식화하며 발표한 GV60 마그마 콘셉트를 기반으로 개발된 첫 양산형 모델이다. 최대 토크 790Nm, 제로이백(0-200km/h) 10.9초, 최고 속도 264kph로 제네시스 양산 전동화 모델 중 가장 우수한 동력성능을 갖췄다. 토크 수치가 높을수록 정지 상태에서 차량이 빨리, 힘 있게 출발할 수 있는데, GV60 마그마는 날렵한 주행 감성과 역동성을 자랑하는 GV60의 특징을 완전히 끌어올린 진화된 차량으로 평가된다.

이날 행사에 참석한 호세 무뇨스 사장은 “제네시스는 럭셔리 브랜드 사상 가장 빠른 속도로 글로벌 판매 100만대를 달성했다”며 “마그마는 제네시스의 향후 10년이 더욱 중요해질 것임을 선언하는 상징으로 한국의 혁신과 글로벌 비전을 결합해 럭셔리 퍼포먼스 브랜드의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다.

◆‘모든 주행 상황서 원하는 움직임 구현”

현대차는 GV60 마그마에 대해 “지난 10년간 제네시스가 쌓아 올린 기술력과 럭셔리 철학의 집결체이자, 향후 10년간 ‘럭셔리 고성능’을 축으로 브랜드 혁신을 도모하겠다는 의지와 방향성을 보여주는 상징적인 모델”이라고 소개했다.

GV60 마그마는 전후륜 모터 합산 최고 출력 448kW(609 마력), 최대 토크 740Nm을 발휘하며 부스트 모드에서는 478kW(650마력), 790Nm까지 상승한다. 최고 속도는 시속 264km다. 그 어떤 주행 상황에서도 원하는 움직임을 구현하는 차량이라는 의미다.

특히 후륜 모터의 경우 최대 출력 유지 구간을 확장해 고출력 주행 시에도 성능이 안정적으로 유지되도록 했다. 부스트 모드로 약 15초간 출력과 토크를 높여 가속 반응을 극대화할 수도 있다. GV60 마그마는 런치컨트롤 사용 시 정지 상태에서 시속 200km까지 10.9초 만에 도달 가능하다.

런치 컨트롤은 정지 상태에서 가속 페달과 제동 페달을 동시에 밟아 엔진 분당 회전수(RPM)를 높인 뒤 출발하는 운전 기법으로, 성능이 좋을수록 브레이크 페달을 떼는 순간 차량이 총알처럼 튀어나간다.

현대차는 “GV60 마그마의 경우 강력한 출력뿐 아니라 주행 안전성과 컨트롤의 완성도, 승차감을 놓치지 않았다”고 강조했다. 차량이 회전할 때 기울어지는 가상의 중심축인 ‘롤 센터’의 위치를 최적화했으며, 내장형 고급 전자제어 서스펜션(ECS)과 EoT(End-of-Travel) 제어 시스템을 적용해 코너링의 안정성과 편안한 승차감을 제공한다. 전륜에는 하이드로 G부싱, 후륜 크로스멤버에는 듀얼 레이어 부싱을 사용해 진동과 충격을 줄였다.

‘마그마 전용 파워 10-Way 버킷시트’가 적용돼 통풍, 메모리, 쿠션 익스텐션 등 기능을 통해 편안함과 지지감을 느낄 수 있다고 현대차는 설명했다.

◆전용 드라이브 모드 3가지 탑재

GV60 마그마는 전용 특화 기능도 갖추고 있다. 마그마 전용 드라이브 모드를 활성화하면 마그마 전용 앱을 기반으로 모터·배터리 온도, 속도, 횡가속도(G-force) 등 각 드라이브 모드별 주행 관련 데이터가 표시된다. 스티어링 휠의 오렌지 버튼을 누르면 △스프린트(SPRINT) △지티(GT) △마이(MY) 등 세 가지 ‘마그마 전용 드라이브 모드’가 열린다. 스프린트 모드를 선택하면 차체 거동 제어 관련 영역을 제외한 모든 주행 영역이 최고 수치로 설정돼 차량의 최대 성능을 경험할 수 있다. 지티 모드는 고속 항속 주행 환경에서 충분한 동력성능과 전비 효율을 고루 갖출 수 있도록 했고, 마이 모드를 선택하면 전자식 차동제한장치(e-LSD), 전자제어 서스펜션(ECS), 차체자세제어장치(ESC) 등을 선호에 맞게 설정할 수 있다.

GV60 마그마는 현대차가 특별히 개발한 전용 가상 사운드 시스템도 탑재됐다. 마그마만의 주행 감성을 담은 전기 사운드도 선택해 들을 수 있고, 가상 변속 시스템(VGS) 기능을 활성화 하면 고성능 6기통 엔진에서 영감을 받은 사운드가 흘러나온다.

디자인도 현대차가 특별히 신경쓴 요소 중 하나다. 현대차는 “GV60 마그마의 디자인은 과시적이거나 과격한 형태보다 ‘보이지 않는 힘의 존재감’을 표현하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

◆‘럭셔리 고성능’ 정점 ‘마그마 GT콘셉트’ 공개

GV60 마그마는 내년 1월 한국을 시작으로 유럽, 북미 등 글로벌 시장에 순차적으로 출시될 예정이다. 국내에서는 오는 12월10일부터 제네시스 수지에서 GV60 마그마 실차를 관람할 수 있다.

제네시스는 2015년 독립 출범한 현대차의 럭셔리 브랜드로, 독립 첫 해 대형 세단 ‘EQ900(G90)’을 시작으로 G80, G70, G90 롱휠베이스, G70 슈팅 브레이크, G80 전0동화 모델 등 세단과 GV80, GV70, GV60, GV70 전동화 모델, GV80 쿠페 등 스포츠유틸리티(SUV) 라인업을 구축했다. G70은 2019년에는 브랜드 최초로 ‘북미 올해의 차(NACTOY)’에 선정됐다.

이날 행사에선 현대차의 ‘럭셔리 고성능’ 모델의 정점이라 할 수 있는 ‘마그마 GT콘셉트(Magma GT Concept)도 최초 공개됐다. 현대차는 “GV60 마그마가 마그마 라인업의 방향성을 실체화 한 첫 양산 차량이라면 마그마 GT 콘셉트는 제네시스가 향후 10년간 구축할 퍼포먼스 헤리티지의 방향성을 가장 이상적으로 제시한 모델”이라며 “제네시스가 추구하는 정제된 감성과 모터스포츠 정신이 하나의 철학으로 집약돼 있다”고 소개했다.