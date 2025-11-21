이집트 동포 만난 李대통령 “교류·협력 사업 대폭 늘리게 될 것”

이집트를 공식방문한 이재명 대통령은 20일(현지시간) “역사적으로도, 문화적으로도, 지정학적으로도 이집트와 대한민국이 많이 닮았다는 생각이 들었다”며 “앞으로 대한민국과 이집트는 지금까지와는 다르게 많은 부분에서 교류와 협력 사업을 대폭 늘리게 될 것”이라고 말했다.

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 카이로의 한 호텔에서 열린 이집트 동포·지상사 간담회에서 화동들과 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 이집트 카이로의 한 호텔에서 열린 동포·지상사 간담회에서 “이집트 국민의 한국 선호도, 호감도가 90%가 넘는다고 한다. 대한민국과 이집트 간 소통과 협력이 양국 국익에도 크게 도움이 될 것”이라며 양국 간 교류 및 협력 강화 필요성을 강조했다.

이 대통령은 이날 진행한 압둘 팟타흐 알시시 대통령과의 정상회담에 관해서는 “오늘 알시시 대통령과 예정보다 긴 시간 여러 사안을 논의했다”며 “이집트가 가진 잠재력이 매우 큰데 양국 관계·교류·투자 수준이 왜 이렇게 미약했는지 오히려 의문이 들었다”고 말했다. 이 대통령은 “대한민국과 이집트 사이에 직항이 없다는 건 양국 교류 규모의 현실을 보여주는 것”이라며 “당연히 교정해야 한다”고 말하기도 했다. 이 대통령은 이집트에 살고 있는 우리 동포들에게 “특히 알시시 대통령은 교육이나 문화 교류, 산업 발전에 대해 관심이 높은 것 같다”며 “여러분도 대한민국과 이집트 간에 교류와 협력이 확대되는 데 중요한 큰 역할을 해달라”고 당부했다.