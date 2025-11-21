누가 숲에 왔나?…호기심 가득한 담비 한 쌍 포착돼

멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 담비가 한려해상국립공원사무소 관할지(경남 하동·사천·남해·통영·거제, 전남 여수)에서 처음 발견됐다.
20일 한려해상국립공원사무소에 따르면, 지난 8월 경남 하동군 남해대교지구의 일반인 출입이 제한된 숲에서 담비 두 마리가 포착됐다.
이는 공원사무소가 멸종위기종인 하늘다람쥐의 인공둥지 관찰을 위해 설치한 무인 감시 카메라에 우연히 담비가 찍히면서 확인된 것이다.
영상에는 성체로 추정되는 두 마리가 나무 위 인공둥지에 접근해 호기심 가득한 눈으로 내부를 살피는 모습이 생생하게 담겼다. 개체의 크기는 약 35~50㎝로 성체로 추정된다.
공원사무소는 촬영된 영상과 사진을 국립공원연구소에 보내 판독을 의뢰했고, 담비가 맞다는 최종 확인을 받았다.
담비는 보통 2~3마리가 집단으로 움직이는 중형 포유류로, 설치류는 물론 고라니나 멧돼지 새끼까지 사냥할 수 있어 남한 생태계의 최상위 포식자 중 하나로 여겨진다.
김현호 해양자원과장은 “이번 촬영 사례는 한려해상국립공원 내에서 그동안 서식이 확인되지 않았던 담비가 안정적으로 살아가고 있음을 보여주는 중요한 기록”이라며 “앞으로 서식지 보호와 모니터링을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.