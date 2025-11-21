100만 구독자 유튜버 사무실이 지하 2층?…유튜버 이원지, 사무실 공개 영상으로 논란

여행 유튜버 이원지. ENA

여행 유튜버 이원지가 자신의 회사 사무실 공개 영상으로 논란에 휩싸였다.

이원지는 지난 20일 자신의 유튜브 계정 '원지의 하루'에 '6평 사무실 구함'이라는 제목의 영상을 게시했다.

영상 속 이원지는 사무실 곳곳을 돌아다니며 직원 3명이 근무하는 환경을 소개했다. 하지만 사무실이 창문 없는 지하 2층에 위치한 점과 6평 남짓한 규모에서 성인 3명이 생활하는 환경에 네티즌들은 비판을 쏟아냈다.

"지하 2층이면 창문도 없는 곳인데 어떻게 사무실을..", "6평에 3명이면 교도소 수준 아닌가", "성장중인 채널도 아니고 100만 유튜버 사무실이 이정도면 블랙기업 아니냐", "벌이도 좋을텐데 직원들한테 너무 박하다", "유튜버 시작 계기도 회사 스트레스 때문인 걸로 아는데 막상 대표되니 자기도 똑같아지네" 등의 반응이 이어졌다.

영상 속에 비춰진 사무실 구조는 책상이 벽을 향해 바라보고 있고 뒷편에는 복도쪽으로 난 창 앞으로 서랍장과 짐들이 배치돼 있다.

여행 유튜버 이원지의 사무실. 유튜브 '원지의 하루'

해당 영상으로 온라인 상에서 논란이 커지자 이원지는 유튜브 '원지의하루' 커뮤니티에 "사무실을 처음 구하고 나서 집기들을 채우다 보니 예상보다 채울 게 많아지더라. 처음부터 넓은 곳으로 갔으면 좋았을 텐데 예상을 깊게 하지 못한 부분이라 이 부분은 꼭 개선해 나가려 한다"라고 전했다.

이어 "지하 2층의 경우 말로만 들으면 나도 갑갑했을거다. 다만 건물 전체 구조가 외부 중정이 지하 2층부터 하늘까지 뻥 뚫려있는 형태다. 중정에는 공용 테이블과 의자, 자그마한 카페도 있어 회의하기도 좋다. 당연히 한겨울에는 힘들겠지만 조용한 외부 공간이 있어 지하 2층이지만 오히려 좋아보였다"고 덧붙였다.

하지만 이같은 해명에도 비판이 이어지자 이원지는 "사무실 환경 관련해 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다. 아무래도 영상만으로는 전체 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제 환경과 다소 다르게 받아들여질 여지가 있었던 것 같다. 이로 인해 같은 건물을 사용하시는 분들께도 오해나 불편이 생길 수 있다고 생각되어 해당 영상은 부득이하게 비공개 처리하기로 결정했다"라고 재차 해명에 나섰다.

이어"첫 사무실이다 보니미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다. 남겨주신 의견들을 적극 수용하여 부족한 부분은 채워가며 앞으로 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 꼭! 보여드릴 수 있도록 열심히 하겠다"라고 덧붙였다.

한편, 이원지는 해외 여행 콘텐츠를 선보이는 유튜버로 김태호 PD가 제작을 맡은 ENA 예능프로그램 '지구마불 세계여행'에 출연해 대중에 얼굴을 알렸다.