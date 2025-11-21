경기도 전자담배 판매점 31%, 학교 인근 ‘교육환경보호구역’서 영업

게티이미지뱅크

경기도내에 있는 전자담배 판매점 일부가 ‘교육환경보호구역’에서 영업 중인 것으로 드러났다.

교육환경보호구역은 학생들의 건강과 안전을 지키고, 쾌적한 학습 환경을 조성하기 위해 학교 주변의 일정 구역을 법으로 지정하여 관리하는 제도다.

이 구역은 학교 근처에 학생들에게 해로운 시설(유흥업소, 숙박업소 등)이 함부로 들어오지 못하도록 막는 일종의 보호막 같은 역할을 한다. 이 제도는 ‘교육환경 보호에 관한 법률’에 근거를 두고 있다.

21일 경기도 금연사업지원단은 도내 액상형 전자담배 판매점 실태조사를 발표했다.

지원단은 경기도 내 액상형 전자담배 소매점 1520개소 중 액상형 전자담배 판매점 303개소를 대상으로 현장 조사를 진행했다.

그 결과 전체 조사 대상 중 95개소(31.4%)가 교육환경보호구역 내에서 영업 중인 것으로 나타났다.

특히 이 중 5개소는 학교 출입구로부터 불과 50미터 내의 ‘절대보호구역’에 있었다.

또 미성년자 출입금지 표시가 미비한 판매점도 199개소(65.6%)나 되는 것으로 조사됐다.

가장 큰 문제는 이런 무인 전자담배 판매점 중 39개소(92.9%)가 성인인증 절차 없이 출입이 가능했다는 점이다.

지원단은 “액상형 전자담배 판매점의 상당수가 청소년 보호관리 사각지대에 놓여 있다”고 우려를 드러냈다.

최은희 단장은 “이번 실태조사를 통해 도민들이 액상형 전자담배가 초래할 수 있는 청소년 유해환경 문제에 대한 사회적 공감대를 형성하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로 판매점의 미성년자 출입금지 표지판 설치 캠페인을 확대해 업주들의 인식 개선에도 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 청소년 흡연 행태가 액상형 전자담배 위주로 변화하기 시작했다. 특히 여학생들의 액상형 전자담배 사용률은 일반담배(궐련)를 처음으로 넘어섰다.

청소년들이 전자담배를 피우는 가장 큰 이유는 냄새다. 일반 궐련형 담배는 쉽게 알아차릴 수 있는 반면 전자담배는 기호에 따라 사탕, 과일, 꽃 등 다양한 형태의 향 조합이 가능하다.

질병관리청은 2019년부터 지난해까지 실시한 '청소년건강패널조사' 1∼6차(초6∼고2) 통계에 따르면 학년이 높아질수록 담배를 피워본 적이 있다는 응답이 많아졌다.

남학생의 담배 제품별 현재 사용률은 고등학교 1학년에서 2학년으로 진학할 때 궐련 2.12%에서 5.50%, 액상형 전자담배 1.19%에서 3.57%, 궐련형 전자담배 0.65%에서 1.67%로 각각 높아졌다.

같은 기간 여학생의 담배 제품별 사용률은 궐련 1.19%에서 1.33%, 액상형 전자담배 0.94%에서 1.54%, 궐련형 전자담배 0.24%에서 0.32%로 각각 증가했다.

임승관 질병관리청장은 “조사 결과 청소년의 담배 사용이 증가하고 있을 뿐만 아니라 여학생의 경우 궐련보다 액상형 전자담배를 더 선호하는 양상이 뚜렷하게 나타났다”며 “청소년 흡연 예방을 위해 제품 유형별 규제 강화와 정책적 대응이 시급한 시점”이라고 강조했다.