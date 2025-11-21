“이 회사 면접관은 왜 이래?” 불쾌한 구직자들…불필요 질문도

진학사 캐치, 구직자 1494명 대상 ‘면접 경험’ 조사

게티이미지뱅크

면접 경험자 10명 중 3명이 현장에서 불쾌한 경험을 한 적 있다는 설문조사 결과가 나왔다.

채용 플랫폼 진학사 캐치가 구직자 총 1494명을 대상으로 진행해 21일 공개한 ‘면접 경험 조사’에서 전체 응답자의 62%(924명)가 ‘최근 면접 본 경험이 있다’고 답했다. 특히 면접 경험자의 27%는 현장에서 불쾌한 경험을 했다고 밝혔다.

가장 불쾌했던 유형으로는 ‘무례한 면접관 태도(41%)’로 나타났다. 이어 △불친절한 사전 안내(24%) △불필요한 질문(16%) △다대다 면접(7%) △결과 고지 지연·미통보(6%) △과도한 아이디어·과제 요구(5%) 순이었다.

면접 경험자들이 개선이 가장 필요하다고 생각한 부분은 ‘자세한 사전 안내 및 일정 조율(25%)’과 ‘면접관의 커뮤니케이션 매너(25%)’가 공동 1위로 나타났다. 이어 △지원자도 회사를 파악할 수 있는 상호 확인형 면접(18%) △자유로운 분위기(10%) △결과 피드백 제공(10%) △이력서 및 지원서 사전 검토(7%) △다양한 면접관 참여(5%) 등의 답변이 뒤를 이었다.

선호하는 면접 복장으로는 ‘비즈니스 캐주얼(53%)’이 가장 많았다. 이어 △정장(30%) △자율복장(16%) 순으로 나타났다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 “AI·비대면 등 면접 방식은 변화하지만 핵심은 결국 상호 존중에 있다”며 “지원자는 기업을 이해하고, 기업은 지원자를 배려하는 등 쌍방향 노력이 더해질 때 건강한 면접 문화가 자리 잡을 수 있다”고 말했다.