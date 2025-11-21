李대통령 “‘민주주의 거산’ 김영삼 전 대통령 추모”

이재명 대통령은 김영삼 전 대통령 서거 10주기인 21일 김 전 대통령을 추모했다.

아프리카와 중동을 순방 중인 이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 김 전 대통령 10주기 추도식에 강훈식 대통령 비서실장이 대독한 추도사를 통해 “민주주의라는 산맥의 우뚝 선 봉우리, 거산 김영삼 전 대통령님을 추모한다”고 밝혔다.

이재명 대통령. 대통령실통신사진기자단

이 대통령은 “엄혹했던 군부 독재의 긴 겨울을 끝내고 문민의 봄을 불러온 ‘민주주의의 투사’, 낡고 고루한 질서를 과감히 깨트리며 새로운 도약의 길을 낸 ‘시대의 개혁가’, 불의 앞에 굴하지 않고 정의 앞에 겸허히 섰던 대통령님의 모습을 생생히 기억한다”고 회고했다.

이 대통령은 “‘닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다’는 결연한 외침은 대한민국 민주화 역사에 영원히 지워지지 않을 용기와 불굴의 상징으로 남아 있다”고 강조했다. 이어 “취임 직후 하나회 해체를 단행하고, 광주 학살 책임자를 법정에 세우며 대한민국 역사와 민주공화국의 질서를 바로잡았다”면서 “그 누구도 쉽게 엄두 내지 못했던, 목숨을 건 결단이 있었기에 군이 정치에 개입해 국가와 국민 위에 군림하는 불행한 역사가 반복되지 않을 수 있었다”고 평가했다.

또 “금융실명제와 부동산실명제를 도입해 투명한 시장경제의 토대를 마련했고, 고위공직자 재산공개를 통해 우리 사회를 지배하던 ‘검은 유착’의 사슬을 끊어냈다”면서 “지방자치제 전면 실시를 통해 전국에 민주주의의 씨앗을 심고, 조선총독부 건물을 철거하며 깊은 상처를 치유하고 자존을 높였다”고 강조했다. 김영삼정부에서 한국이 국민소득 1만 달러의 경제 강국으로 도약하고, 민주주의와 시장경제 두 축이 조화를 이루는 현대 국가의 기틀을 세웠다고도 평가했다.

이 대통령은 “대도무문(大道無門). 바른 길에는 거칠 것이 없다던 대통령님의 말씀을 다시금 마음에 새긴다”면서 “이제 우리는 대통령님의 발자취를 따라 자유와 정의, 평화의 가치를 지키며 더 나은 민주주의의 길로 나아가고 있다. 어떠한 시련과 난관이 있더라도, 대통령님께서 보여주신 신념과 결단처럼 흔들림 없이, 더욱 성숙한 민주국가, 진정한 민주공화국을 향한 걸음을 멈추지 않겠다”고 덧붙였다.