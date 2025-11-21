디아지오코리아 ‘돈 훌리오’, 연말 맞아 ‘42스팟’ 파티 연다

프리미엄 주류 기업 디아지오코리아의 프리미엄 데킬라 브랜드 돈 훌리오(Don Julio)가 연말 축하 시즌을 맞아 셀러브레이션 캠페인 ‘42SPOT’ 파티를 선보인다고 21일 밝혔다.

돈 훌리오가 연말을 맞아 펼치는 화려한 셀러브레이션 캠페인 ‘42SPOT’ 파티. 디아지오코리아 제공

이달 20일부터 1월 1일까지 총 42일간 이어지는 이번 캠페인은 서울의 압구정, 청담, 한남, 이태원 등 주요 지역에서 매주 목요일, 금요일, 토요일에 진행된다.

캠페인의 시작을 알리는 오프닝 파티는 11월 28일 압구정 라운지 프레임 서울(FRAME SEOUL)에서 오후 11시부터 오전 4시까지 열린다. 오프닝 파티에서는 연말을 축하하는 다채로운 프로그램과 pH-1, 그루비룸(GroovyRoom) 등 국내 최정상 힙합 아티스트들의 음악이 더해져 화려한 분위기를 연출할 예정이다.

압구정 라운지 프레임 서울(FRAME SEOUL) 오프닝 파티 이 후, 뷰직(Viewsic), 라이언(Lion), 크로마(Chroma) 등 서울을 대표하는 라운지와 클럽에서 순차적으로 이어질 예정이다. 각 공간은 돈 훌리오 1942의 브랜드 철학과 감성을 반영한 특별한 연출로 꾸며져, 참석자들에게 럭셔리한 나이트라이프 경험을 선사한다. 추가 캠페인 참여 업장 등에 대한 자세한 정보는 돈 훌리오 공식 웹사이트를 통해 11월 28일부터 공개될 예정이다.

이번 캠페인을 위한 특별한 프로모션도 진행된다. 오프닝 파티 당일 00시 42분에는 고객들에게 ‘돈 훌리오 1942’ 미니어처(50ml)를 제공하는 샘플링 이벤트가 열린다. 또한, 각 업장에서는 ‘돈 훌리오 1942’와 업장별 한정 메뉴를 특별 할인가로 제공해 고객들이 더욱 가깝게 럭셔리한 경험을 즐길 수 있도록 했다. 마지막으로 연말의 럭셔리 경험을 공유할 수 있는 소셜 이벤트도 함께 진행된다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “‘42SPOT’ 파티 캠페인은 돈 훌리오 1942가 ‘럭셔리 축하 데킬라’라는 독보적인 입지를 다진 이유를 경험할 수 있는 최고의 기회”라며 “이번 캠페인을 통해 소비자들에게 잊지 못할 럭셔리한 축하 경험을 선사해 연말 시즌을 대표하는 축하주로서 돈 훌리오의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.