英 ‘물티슈 퇴출’ 나선다…”변기에 버리면 추적해 징역까지”

영국 정부가 플라스틱 섬유가 포함된 물티슈의 판매를 전면 금지하는 법안을 최종 승인했다.

19일(현지시간) BBC 등 현지 언론은 영국 정부가 플라스틱 성분이 포함된 물티슈 판매를 전면 금지하는 법안에 서명했다고 보도했다. 이에 따라 영국 전역에서는 2027년 봄부터 관련 제품의 판매가 중단되며, 스코틀랜드·웨일스·북아일랜드는 2026년 중 먼저 시행될 전망이다.

영국 정부는 지난 10월부터 관련 제품의 제조·판매 금지를 두고 사회적 논의를 진행해왔으며, 설문조사 응답자의 95%가 금지에 찬성했다.

연합뉴스

영국이 이처럼 강력한 규제에 나선 이유는 물티슈가 하수관 막힘과 환경 오염의 주요 원인으로 지목돼 왔기 때문이다. 물에 녹지 않는 플라스틱 섬유가 변기에 버려질 경우 서로 엉켜 하수 처리 시설을 마비시키고, 강과 바다로 흘러가 미세플라스틱 문제를 악화시킨다.

런던 서부에서는 물티슈와 기름이 굳어 형성된 거대한 덩어리가 발견되기도 했으며, 일부 지역에서는 수백만 장의 물티슈가 쌓여 ‘젖은 물티슈 섬(Wet Wipe Island)’이 만들어진 사례도 있다. 영국 수도업계는 물티슈로 생기는 하수관 문제 해결에 매년 약 2억파운드를 지출하고 있다.

앞서 정부는 지난달 “물티슈를 변기에 버릴 경우 벌금 또는 최대 2년의 징역형을 부과하겠다”는 방침을 내놓으며 단속을 강화했다. 북동부 상하수도업체 ‘노섬브리아 워터’는 물티슈 유입을 추적하는 장비까지 도입해 문제 가구에 벌금과 수리 비용을 청구하고 있다.