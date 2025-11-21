“감기에는 항생제가 좋아”…국민 72%가 잘못 알고 있다

국민 10명 중 7명 이상이 항생제가 감기 치료에 도움이 된다고 잘못 이해하고 있는 것으로 나타났다.

20일 질병관리청은 최근 성인 1000명을 대상으로 실시한 ‘2025 항생제 내성 인식도조사’ 결과를 공개했다. 조사 결과 항생제의 용도를 정확히 알고 있는 응답자는 22.6%에 그쳤다.

세균 감염 치료제인 항생제는 바이러스 감염이 주원인인 감기에는 효과가 없다. 그러나 절반 이상(58.1%)은 세균·바이러스 감염 모두에 효과가 있다고 답했다. 항생제가 감기 치료에 도움이 된다고 응답한 비율도 72%에 달했다.

사용 행태도 문제로 지적됐다. 응답자의 63.4%는 증상이 좋아지면 처방받은 항생제를 중단한 적이 있고, 16%는 의사 처방 없이 복용한 경험이 있다고 밝혔다. 의사에게 항생제 처방을 요구한 경험이 있다는 응답도 25.1%였다.

의사 1000명을 대상으로 한 별도 조사에서는 89.1%가 항생제 내성 문제를 “심각하다”고 평가했다. 그러나 20.8%는 감기 등 불필요한 상황에서 항생제를 처방한 적이 있다고 답했으며, 이유로는 ‘환자 요구’(30.4%)와 ‘증상 악화 우려’(24.0%) 등이 꼽혔다.

항생제 내성은 항생제의 잘못된 사용으로 인해 약이 듣지 않는 세균이 늘어나는 현상을 말한다. WHO는 항생제 내성을 ‘10대 글로벌 보건 위협’으로 지정하고, 내성 증가 시 2050년 전 세계 사망자가 수천만명에 이를 수 있다고 경고한 바 있다.

질병관리청은 “국민의 잘못된 인식이 여전히 높다”며 “항생제의 용도와 적정 사용에 대한 정보를 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.