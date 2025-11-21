G20 정상회의 열리는 남아공 향하는 李… 프랑스·독일 등과 정상회담 전망

중동·아프리카를 순방 중인 이재명 대통령이 21일(현지시간) 이집트를 떠나 주요20개국(G20) 정상회의가 열리는 남아프리카공화국으로 향한다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 카이로의 한 호텔에서 열린 이집트 동포·지상사 간담회에 입장하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 전날 동포 간담회를 마지막으로 이집트 공식방문 일정을 마무리했다. 이 대통령은 이날 남아공 요하네스버그로 이동해 G20 정상회의에 참석할 예정이다. 이 대통령은 22일부터 G20 회원국 자격으로 정상회의에 참석해 포용적 성장, 기후변화와 재난, 공정한 미래 등을 주제로 논의에 참여할 예정이다. 한국이 주도하는 중견 5개국(한국·멕시코·인도네시아·튀르키예·호주) 협의체인 ‘믹타(MIKTA)’ 소속국 정상들과의 회동도 예정돼있다.

이 대통령은 남아공에서 G20 정상회의 공식 일정 외에도 프랑스·독일 정상 등과의 정상회담도 진행할 예정이다. 위성락 국가안보실장은 전날 이집트 카이로 현지에서 진행한 브리핑에서 “(G20 정상회의를 계기로) 내년 주요 7개국(G7) 의장국을 수임하는 프랑스와 국제정세 및 다양한 경제 안보 현안에 관해 긴밀히 논의할 수 있을 것”이라고 전망했다. 위 실장은 이어 “독일은 한국의 유럽 내 최대 교역국이자 제조업 강국”이라며 “국제 경제질서 변화에 대응하는 경제협력 강화 방안을 논의할 것”이라고 밝혔다.