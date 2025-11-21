이상화 오열...‘♥강남’ 일냈다

오열하는 이상화. 동네친구 강나미

남편 강남이 일을 내 이상화가 끝내 오열했다.

20일 강남의 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’는 ‘강나미 일냈습니다... 상화’만‘ 몰랐던 6주년 기념 야마나시 디저트 당일치기, 오열주의’를 제목으로 한 영상을 게재했다.

영상에서 그는 이상화의 일본촬영 현장에 몰래 찾아가 ‘결혼 6주년’ 서프라이즈 할 계획임을 밝혔다. 이벤트는 이상화의 어머니, 오빠, 형수, 조카도 같이 준비했다. 그들은 이상화가 등장하는 지 동태를 살피거나 꽃을 전달하면서 강남의 이벤트를 도왔다.

결혼기념 서프라이즈를 계획하는 강남. 동네친구 강나미

이상화는 종일 일본에서 모찌와 청포도 푸딩 등 디저트를 먹으며 시간을 보냈다. 그녀는 마지막으로 6번째 카페까지 방문을 마치고, 7번째 가게라고만 알고 있던 강남의 이벤트 장소로 출발했다.

이상화가 이벤트 장소인 카페에 도착할 때 한 사슴이 등장하는 영상이 재생됐다. 곧바로 그는 강남의 이벤트를 의심했다. 영상은 이상화의 태생부터 국가대표까지 노력한 이상화의 모습을 형상화하고, 둘의 인연, 가족들의 마음이 담긴 영상편지가 담겼다.

강남의 이벤트에 감동한 이상화. 동네친구 강나미

결혼기념 영상인 걸 눈치 챈 이상화는 영상을 보면서 눈물을 감췄고, 가족들의 영상편지를 보는 내내 오열했다.

강남은 서로 평소에 선물을 많이 해서 결혼기념일 때 선물할 게 없던 상황을 말하며 물건보다 마음이라는 더 값진 시간을 선물하고 싶다고 이벤트를 준비하게 된 이유를 밝혔다.

두 사람은 SBS ‘정글의 법칙-인 라스트 인도양’에서 동료로 만나 연인으로 발전했다. 이후 2019년 10월 결혼에 성공했다.