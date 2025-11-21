프리다 칼로의 ‘꿈’, 800억원대 낙찰…여성작가 ‘최고가’

멕시코 화가 프리다 칼로의 자화상이 역대 여성 작가 작품 최고가 기록을 세웠다.

20일(현지시간) AP통신에 따르면 이날 미국 뉴욕 소더비 경매에 출품된 칼로의 ‘꿈(침대)’이 5470만 달러(약 805억원)에 낙찰됐다. 이는 지난 2014년 4440만 달러(약 654억원)에 낙찰된 미국 여성작가 조지아 오키프의 기록을 넘어선 액수다.

지난 8일(현지시간) 미국 뉴욕 소더비 경매 시리즈 전시에서 관람객들이 프리다 칼로의 자화상 ‘꿈’을 감상하고 있다. 이 작품은 역대 여성 작가 최고가인 5470만달러에 낙찰됐다. 뉴욕=AFP연합뉴스

칼로 그림의 원소유주와 새 주인의 신원은 공개되지 않았다.

멕시코가 아닌 다른 나라에서 개인이 소장한 칼로의 작품은 소수에 불과하다. 멕시코 국민화가로 불리는 칼로의 작품은 대부분 국가 예술 기념물로 지정돼 있어 해외 반출과 판매가 불가능하기 때문이다.

이날 판매된 칼로의 작품은 멕시코 정부의 규정이 적용되지 않는 개인 컬렉션에서 출품됐다.

이 작품은 칼로가 덩굴이 엉킨 황금빛 담요를 덮은 채 공중에 떠 있는 침대에서 자는 모습을 묘사했다. 침대 위에는 다이너마이트를 두른 해골이 배치됐다.

지난 8일(현지시간) 미국 뉴욕 소더비 경매 시리즈 전시에서 관람객들이 프리다 칼로의 자화상 ‘꿈’을 감상하고 있다. 이 작품은 역대 여성 작가 최고가인 5470만달러에 낙찰됐다. 뉴욕=AFP연합뉴스

1907년에 태어나 1954년 세상을 떠난 칼로는 멕시코의 전통과 마술적 사실주의의 흐름 속에서 독자적인 작품세계를 구축했다.

20세기 초반 예술 유파인 초현실주의자로도 분류되지만, 그는 스스로 초현실주의자가 아니라고 밝히기도 했다.

생전에는 멕시코의 거장 디에고 리베라의 부인으로 더 유명했지만, 1970년대부터 남편보다 더 이름이 알려졌다. 지난 2021년에는 칼로의 자화상 ‘디에고와 나’가 소더비 경매에서 3488만 달러(약 513억원)에 낙찰되면서 중남미 작가 최고가 기록을 세우기도 했다.

앞서 중남미 작가 최고가 기록은 남편 리베라가 세운 976만 달러(약 143억원)였다.