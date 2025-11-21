계엄부터 관세협상까지… 숨가빴던 2025년 한 눈에

비상계엄과 대통령 탄핵, 이재명 정부 출범, 도널드 트럼프 미국 행정부와 질긴 줄다리기 끝에 타결한 한·미 관세협상까지. 올해는 한국과 전세계가 변화의 물결에 휩쓸리며 숨가빴던 한 해였다. 격랑의 2025년을 대표하는 11가지 이슈를 현장 기자들이 한 눈에 정리한 책이 나왔다.

‘청소년이 꼭 알아야 할 시사이슈 2026’(사진)은 수험생들의 논구술과 면접 대비서로 오래도록 신뢰를 받는 시리즈의 2026년 판이다. 올해는 뉴스 현장의 최일선에서 뛰어온 현직 기자들이 머리를 맞대고 11가지 이슈를 엄선했다. 정치 분야에서는 12·3 비상계엄과 탄핵, 개헌을 다룬다. 비상계엄에 이은 대통령 탄핵, 6월 대통령 선거를 통한 국민주권정부 탄생에 이르기까지 과정과 역사적 의미를 살펴본다. 이재명 정부가 내놓은 국정 운영 계획 중 개정 헌법(개헌)도 들여다본다. 개헌의 핵심은 대통령 임기를 5년 단임에서 4년 연임으로 바꾸는 내용이다.

경제 분야도 쉴 틈 없는 한 해였다. 관세전쟁, 상법 개정, 소비쿠폰, 인공지능(AI) 패권 경쟁, 스테이블 코인 등 5가지 주제를 담았다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 1월 취임한 후 미국 산업 부흥을 위해 꺼내든 ‘관세’ 카드, 이로 인해 촉발된 미·중 무역전쟁과 두 강대국의 틈바구니에 낀 한국의 현실을 들여다본다. 1·2차 상법 개정안의 핵심 내용, ‘포퓰리즘이냐, 경제 활성화냐’ 논란을 부른 ‘민생회복 소비쿠폰’, 가속화되는 AI 경쟁, 스테이블 코인이 불러올 금융 생태계의 변화 등을 다룬다.

국제 분야에서는 올해 6월 13일 새벽 발발한 이스라엘·이란 전쟁을 심층 분석했다. 사회 문제로는 검찰 개혁, 노동 개혁, 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행 돌풍을 정리했다.

김위근 숙명여대 미디어학부 교수는 “2025년을 대표하는 이슈를 선정해 설명하는 이 책은 청소년이 사회를 바라보고 이해하는 역량을 향상하는 데 결정적 도움을 줄 수 있다”고 평했다.