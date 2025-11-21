일본서 판다가 사라진다… 마지막 두 마리도 중국 귀국 카운트다운

중국과 일본의 갈등의 골이 깊어진 가운데 일본에 있는 자이언트 판단의 반환이 다가오면서 일본 내에 판다가 한 마리도 남지 않을 것이라는 ‘제로 판다’ 우려가 번지고 있다.

도쿄 우에노동물원의 자이언트 판다 쌍둥이. 신화통신 캡처

21일 홍콩 성도일보 등에 따르면 현재 일본에 있는 자이언트 판다는 도쿄 우에노동물원에 있는 쌍둥이가 전부다. 2021년 6월 23일에 태어난 수컷 ‘샤오샤오’와 암컷 ‘레이레이’는 내년 2월이면 중국으로 돌아가야 한다.

중국은 전 세계에서 자국에만 있는 자이언트판다를 우호 관계를 맺은 국가에 선물하거나 대여하는 형식으로 ‘판다 외교’를 펼치고 있다. 중국은 양국 관계 정상화를 기념하며 1972년 처음 일본에 판다를 선물했다.

해외에서 태어난 자이언트판다는 성체가 되는 만 4세 전후에는 중국에 반환하도록 하고 있다. 한국에 있던 푸바오 또한 이러한 계약에 따라 태어난 지 1354일 만인 지난해 4월 3일 중국에 반환됐다.

올해 6월 일본 혼슈 서부 와카야마현 테마파크 ‘어드벤처 월드’가 사육해 온 암컷 자이언트판다 4마리가 중국으로 떠나면서 일본에는 2마리만 남게 됐다.

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언 이후 양국 간 갈등이 인적·문화 교류 위축 상황으로 번지면서 판다가 다시금 주목받게 됐다.

중국 소셜미디어에는 ‘일본은 이제 곧 판다가 없어진다’는 해시태그가 실시간 검색어에 올랐다.

중국 네티즌들은 최근 일본에서 곰 습격 사건이 빈발한 것과 연관 지어 “이제 일본에서는 판다는 볼 수 없고 곰만 볼 수 있을 것”이라고 비아냥대기도 했다.

중국 동북부에 있는 랴오닝대의 일본연구센터 객좌교수인 천양은 베이징일보에 “긴장 국면이 이어진다면 중국은 일본에 새로운 판다를 대여하지 않을 가능성이 있다”라며 “그러면 일본은 전국에 판다가 한 마리도 없는 상황에 직면하게 된다”고 말했다.