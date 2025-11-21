3,900선 뚫린 코스피... 3.79% 급락 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

21일 코스피가 전장보다 151.59포인트(3.79%) 하락한 3,853.26에 거래를 마쳤다. 이날 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다.

코스피가 1개월 만에 처음으로 3,900선 밑에서 정규장을 마감했다. 인공지능 거품론에 흔들린 외국인 투자자가 올해 최대 규모로 한국 주식을 순매도하면서다.

21일 연합인포맥스 신주식종합(화면번호 3536)에 따르면 코스피가 전 거래일보다 151.59포인트(3.79%) 급락한 3,853.26으로 거래를 마쳤다.

지수가 한달 만에 3,900선을 내주었다. 코스피가 3,800대에서 종가를 형성한 것은 지난달 23일(3,845.56) 이후 처음이다. 지난 3일(4,221.87) 사상 최고 수준에서 거래를 마쳤던 코스피는 그동안 조정을 받으며 4,000선을 기준으로 등락해왔다.

이번주 들어 77포인트 상승, 135포인트 급락, 24포인트 하락, 75포인트 상승에 이어 이날 151포인트 떨어지는 등 극심한 변동성을 보였다.

급락장을 이끈 주체는 외국인이다. 외국인은 이날 2조8천215억원 어치를 팔아치웠다. 올해 들어 가장 큰 규모로 순매도한 것이다. 외국인은 코스피200 선물 시장에서도 3천억원 가까운 순매도를 보였다.

반면 개인은 2조2천929원어치를 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 기관은 4천954억원어치를 순매수했다.

인공지능 테마 덕분에 상승해온 삼성전자(-5.77%)와 SK하이닉스(-8.76%)가 가파르게 내렸다. 인공지능 테마로 묶일 수 있는 원자력발전소 업체 두산에너빌리티(-5.92%)와 전력기기 업체 HD현대일렉트릭(-7.85%)도 폭락했다.