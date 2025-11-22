감귤의 모든 것…제주감귤박람회 개막

전시·학술·체험·문화·경연 등…24일까지

제주 감귤산업의 현재와 미래를 조망하는 ‘2025 제주감귤박람회’가 24일까지 서귀포농업기술센터에서 열리고 있다.

제주도와 ㈔제주국제감귤박람회조직위원회가 마련한 이번 박람회는‘국민과 함께하는 사랑받는 제주 감귤! 세계로! 미래로!’를 주제로 20일 개막했다.

20일 열린 제주감귤박람회 개막식. 제주도 제공

개막식에 앞서 감귤산업의 주역인 농업인이 박람회 시작을 알리는 ‘개막 퍼레이드’를 진행했다.

하례1교차로에서 메인무대까지 이어진 행렬에는 제주자치경찰단 기마대, 만장기 기수단, 감귤농민 300여 명이 참여하며 축제 분위기를 띄웠다.

무대에서는 숨비소리합창단과 다온무용팀 공연, 해병대 군악대 연주가 펼쳐졌다.

고문삼 조직위원장은 “감귤박람회는 제주 감귤의 소비시장 확대와 농가 소득 창출을 위해 기후변화 대응 세미나·유통상담회·아시아 시트러스 협의체 발족 등 다양한 역할을 수행할 것”이라며 “도민과 관광객이 함께 감귤 우수성을 체험하는 축제의 장으로 만들겠다”고 말했다.

오영훈 지사는 “감귤은 지난해까지 4년 연속 1조원 시대를 열고, 1차 산업 5조원 시대를 이끈 제주의 대표 작물”이라며 “기후위기 시대에 감귤 산업을 지속가능하게 만들기 위해 생산자와 함께 더 높은 수준의 농정 체계를 구축하겠다”고 밝혔다.

오영훈 제주지사 등이 20일 제주감귤박람회장을 둘러보고 있다. 제주도 제공

이어 “좋은 감귤을 만들기 위한 농가의 노력이 감귤 산업 경쟁력의 가장 큰 원천”이라며 “토론회에서 제시되는 의견을 농정에 적극 반영하고, 다양한 유통 채널 확보·데이터 기반 영농 등 현장의 변화를 뒷받침하겠다”고 말했다.

박람회장에는 △대한민국 감귤관 △감귤홍보관 △감귤직거래장 △감귤산업관 △우수감귤 전시관 △농기·자재 전시관 △유관기관 홍보관 등 7개 전시관이 운영된다.

‘대한민국 감귤관’에서는 재래 품종부터 국내 육성 신품종, 품평회 수상작까지 340점이 전시돼 감귤 품종의 변화와 미래를 보여준다. 올해 처음 마련한 ‘넘버원 감귤왓’은 스페인·이탈리아 축제를 제주형으로 재해석한 체험 프로그램으로 감귤풀에서 황금코인을 찾는 이벤트가 열린다.

이 밖에도 고품질 유통 토론회, 황감제, 감귤디저트대회, 감귤다이닝 등 다채로운 프로그램을 진행하고 있다.

관람객 편의를 위해 셔틀버스도 운영한다.