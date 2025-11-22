세계일보
李대통령, 남아공 도착…G20 정상회의 공식 일정 소화하며 프랑스·독일 등과 양자회담도

입력 : 2025-11-22 06:50:46
수정 : 2025-11-22 10:33:17
요하네스버그=박지원 기자 g1@segye.com
이재명 대통령이 21일(현지시간) 주요20개국(G20) 정상회의가 열릴 남아프리카공화국 요하네스버그에 도착했다. 

 

주요 20개국(G20) 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 OR탐보국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 환영공연을 관람하고 있다. 사진 = 공동취재

G20 정상회의를 계기로 중동·아프리카를 순방 중인 이 대통령은 이날 두 번째 방문국이었던 이집트 카이로를 떠나 요하네스버그 O.R.탐보 국제공항에 도착했다. 남아공 정부에서는 빌런 오캄 산림수산환경부 장관, 음마이키 두베 국제관계협력부 동북아시아 오세아니아 과장 등이 공항에 나와 이 대통령을 환영했다. 

 

이 대통령은 22일부터 이틀간 열릴 G20 정상회의에 참석할 예정이다. 이 대통령은 각각 ‘누구도 소외되지 않는 포용적이고 지속 가능한 경제 성장’과 ‘회복력 있는 세계’, ‘모두를 위한 공정하고 정의로운 미래’를 주제로 열리는 세 개의 G20 정상회의 세션에 참석한다. 한국이 주도하는 중견 5개국(한국·멕시코·인도네시아·튀르키예·호주) 협의체인 ‘믹타(MIKTA)’ 소속국 정상들과의 회동도 예정돼있다. 이 대통령은 이외에도 프랑스·독일 정상과의 양자회담 등 일정도 소화할 예정이다.

 

이 대통령은 G20 정상회의 공식일정 후 동포 간담회를 끝으로 2박3일 간의 남아공 일정을 마치고 이번 순방의 마지막 방문국인 튀르키예로 이동할 예정이다. 

박지원 기자

