李대통령, 남아공 도착…G20 정상회의 공식 일정 소화하며 프랑스·독일 등과 양자회담도

이재명 대통령이 21일(현지시간) 주요20개국(G20) 정상회의가 열릴 남아프리카공화국 요하네스버그에 도착했다.

주요 20개국(G20) 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 OR탐보국제공항에 도착한 공군 1호기에서 내려 환영공연을 관람하고 있다. 사진 = 공동취재

G20 정상회의를 계기로 중동·아프리카를 순방 중인 이 대통령은 이날 두 번째 방문국이었던 이집트 카이로를 떠나 요하네스버그 O.R.탐보 국제공항에 도착했다. 남아공 정부에서는 빌런 오캄 산림수산환경부 장관, 음마이키 두베 국제관계협력부 동북아시아 오세아니아 과장 등이 공항에 나와 이 대통령을 환영했다.

이 대통령은 22일부터 이틀간 열릴 G20 정상회의에 참석할 예정이다. 이 대통령은 각각 ‘누구도 소외되지 않는 포용적이고 지속 가능한 경제 성장’과 ‘회복력 있는 세계’, ‘모두를 위한 공정하고 정의로운 미래’를 주제로 열리는 세 개의 G20 정상회의 세션에 참석한다. 한국이 주도하는 중견 5개국(한국·멕시코·인도네시아·튀르키예·호주) 협의체인 ‘믹타(MIKTA)’ 소속국 정상들과의 회동도 예정돼있다. 이 대통령은 이외에도 프랑스·독일 정상과의 양자회담 등 일정도 소화할 예정이다.

이 대통령은 G20 정상회의 공식일정 후 동포 간담회를 끝으로 2박3일 간의 남아공 일정을 마치고 이번 순방의 마지막 방문국인 튀르키예로 이동할 예정이다.