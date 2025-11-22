빨간 날 없는 11월, 직장인을 위한 ‘구원템’ 식음료 제안

10월의 연휴가 지나고 휴일 하나 없는 11월, 직장인들에게는 유난히 길게 느껴지는 한 달이 시작됐다. 쉴 틈 없이 이어지는 업무 속에서 몸도 마음도 지치는 이 시기, 건강을 챙기고 잠깐의 리프레시를 도와줄 ‘식음료 구원템’이 주목받고 있다.

각사 제공

22일 유통업계에 따르면 업무 중 장시간 앉아 있어 불편해진 속을 달래줄 유산균 제품부터, 바쁠 때 간단하게 끼니를 챙겨줄 도시락, 나른한 오후 기분전환을 도와줄 간식까지 다양한 ‘직장인 구원템’ 식음료가 인기를 얻고 있다.

점심식사 후 업무 중 소화가 잘 되지 않을 때면 찾게 되는 제품으로 풀무원다논의 10년 연속 세계 판매 1위 발효유 브랜드 액티비아(ACTIVIA)가 선보인 '액티비아 부스트샷3'가 떠오르고 있다.

'액티비아 부스트샷3'는 브랜드 핵심 유산균인 '비피터스 액티레귤라리스'를 액티비아 병 플레인 제품 대비 3배 [30억 CFU 이상/병(보장균수)] 담아낸 100ml 샷 타입의 마시는 요거트다. 36.5℃ 조건에서 배양된 '비피더스 액티레귤라리스'는 체온과 같은 온도에서 활발하게 활동하는 특징을 갖고 있어 '체온 활동 유산균'이라고 불리며, 장 끝까지 살아가 원활한 배변활동과 장 건강에 도움을 줄 수 있다.

제품은 액티비아 제품 중 가장 반응이 좋은 '설탕무첨가 플레인(병당 50kcal, 당류 2g)'과 '아침에 사과(병당 60kcal)' 맛으로 구성됐다. 점심 이후 당과 칼로리 부담 없이 가볍고 맛있게 유산균을 섭취할 수 있다.

제품은 전국 대형마트와 풀무원 공식몰 '#풀무원(샵풀무원), 쿠팡, 컬리 등 주요 온라인 채널을 통해서 구매할 수 있다.

세븐일레븐은 도시락의 필수 반찬에 대한 소비자 의견을 적극 수렴한 고객 맞춤형 도시락 '한도초과 고민할필요없는도시락'을 선보였다. 해당 상품은 고객 설문조사에서 '필수로 포함되어야 한다'고 꼽은 반찬들을 엄선하여 백미밥을 기본으로 김치제육, 소시지, 닭강정, 포자만두, 소시지전, 메추리알장조림 등 8가지 인기 반찬으로 풍성하게 구성했다.

CU는 글로벌 간편식 브랜드 스노우폭스(SNOWFOX)와 손잡고 프리미엄 원재료와 건강 콘셉트를 강조한 간편식 9종을 출시했다. 스노우폭스 시그니처 메뉴인 차별화 상품으로 구현한 '연어 크랩롤'은 초대리 초밥 밥에 훈제 연어와 프리미엄 게맛살을 가득 넣었다. '촉촉 에그롤'은 달콤하고 고소한 계란을 듬뿍 넣어 만들었다. 이밖에도 포케형 샐러드 밀인 '스노우폭스 풀밥(타코·치킨·계란참치)' 3종과 '일식 덮밥(촉촉 규동·가라아게)' 2종, 토스트에 큐브 스테이크를 채워넣은 '스테이크 샌드'와 훈제연어 마요를 사용한 '연어마요 삼각김밥' 등으로 구성됐다.

GS25는 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’와 손잡고 K-푸드를 기반으로 한 협업 상품을 선보였다. 이번 상품은 △참치마요&전주비빔 반반김밥 △전주비빔&제육 커플 주먹밥 △모둠 분식세트 등이다. 김밥·주먹밥은 ‘K-Flavor(맛)’를 대표하는 전주비빔, 참치마요, 제육을 반반·커플 콘셉트로 구성했으며, 모둠 분식세트는 닭강정, 메추리알, 야끼만두, 김말이 튀김 등 K-푸드 대표 상품으로 구성했다.

농심의 글로벌 캔디 브랜드 츄파춥스의 '사워 젤리' 시리즈는 누적 판매량 800만 개를 돌파했다. 대표 제품인 '츄파춥스 사워 게코 젤리'는 도마뱀 모양의 독특한 형태와 푹신한 식감으로 일명 '도마뱀 젤리'라 불리며 인기를 끌고 있다. ‘사워 바이츠’는 톡톡 튀는 무지개 모양과 탱글탱글한 식감의 한 입 젤리, ‘사워벨트 1M’는 1m 길이의 얇고 긴 무지개 색상 젤리로 특히 얼려 먹었을 때 색다른 식감과 맛을 느낄 수 있어 각 종류의 다양한 마니아층이 두텁게 형성되어 있다.

오리온은 초콜릿을 통째로 넣은 샌드위치 비스킷 ‘비쵸비’의 새로운 맛 ‘비쵸비 딸기’를 한정판으로 출시했다. 비쵸비 딸기는 코코아 파우더를 뿌린 카카오 비스킷 사이 딸기 크림에 진짜 딸기씨를 담은 것이 특징이다. 딸기씨의 톡톡 터지는 식감과 함께 상큼달콤한 딸기 맛이 은은한 카카오 풍미와 어우러져, 마치 비스킷에 실제 딸기를 넣어 먹는 듯한 맛을 느낄 수 있다.

삼양식품은 스낵 브랜드 짱구의 신제품 '맹구짱구'를 선보였다. 맹구짱구는 소금빵맛을 적용해 새롭게 선보이는 짱구 과자다. 고메버터향으로 소금빵 특유의 고소한 버터 풍미를 살렸고 짭짤한 맛과 바삭한 식감을 구현했다. 특히 '짱구는 못말려' 만화 속 돌을 수집하는 맹구의 취미를 연상시키는 히말라야 암염을 사용해 재미 요소를 더했다.