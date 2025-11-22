“화기애애한 백악관 회동… 트럼프·맘다니 모두 정치적 실익 챙겼다”

도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장 당선자의 백악관 회동이 예상외로 화기애애한 분위기 속에서 끝나자 양측 모두 상당한 정치적 성과를 얻었다는 분석이 제기된다.

21일(현지시간) 트럼프 대통령과 맘다니 당선자는 워싱턴 백악관 내 대통령 집무실에서 회동한 뒤 취재진과의 질의응답 과정에서 “우리는 뉴욕시를 더 잘 만들고 싶다는 공통 목표를 가지고 있다”면서 서로의 대화를 긍정적으로 평가했다. 그간 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에서 맘다니 당선자를 두고 ‘공산주의자’라며 비난을 이어오던 것과는 상반된 분위기를 보여 이목을 끌었다.

21일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 대통령 집무실에서 만난 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 조란 맘다니 뉴욕시장 당선자가 악수하고 있다. UPI연합뉴스

미 정치전문매체 더힐은 이번 회동의 성과를 분석하는 기사에서 맘다니 당선자를 ‘최대 승자’로, 트럼프 대통령을 ‘확실한 승자’로 표현했다. 먼저 맘다니 당선자와 관련해서는 “원칙적인 문제를 양보하지 않으면서 트럼프 대통령과 공통점을 찾는다는 핵심 목표를 달성했다”고 평가했다. 실제로 맘다니 당선자는 “이념에서는 차이가 있을 수 있지만, 뉴욕시의 생활비 문제를 해결하기 위해 조치가 필요하다는 데에는 공감대를 이뤘다”고 밝혔다.

이번 회동의 우호적 분위기를 고려하면 연방 예산 지원 중단이나 주 방위군 투입 등 뉴욕시에 대한 트럼프 대통령의 위협이 적어도 당분간은 중단될 것으로 보인다고 더힐은 예상했다. ‘민주사회주의자’를 자처하면서 보수 진영의 집요한 공격을 받아오던 맘다니 당선자는 이날 보수진영 최대 거물인 트럼프 대통령의 옹호 발언까지 받아냈다.

트럼프 대통령은 “맘다니가 잘할수록 나도 더 행복하다”고 했고, 맘다니 시장이 재임하는 뉴욕에서 편히 살 수 있겠느냐는 질문에는 “그렇다. 정말 그렇다. 특히 오늘 만남 이후에는 더 그렇다”며 맘다니 당선자에 대한 신뢰를 드러냈다.

트럼프 대통령은 이번 회동을 통해 뛰어난 정치적 책략가의 면모를 부각하는 데 성공했다고 더힐은 분석했다. 대다수 언론이 집중하는 대형 정치 이벤트를 만들어냈고, 이념적 적대자에게도 우호적인 모습을 보이는 한편 생활비 문제와 관련해서는 정책 공통분모까지 뽑아냈다는 것이다.

더힐은 다만 트럼프 대통령의 지지 기반인 미국의 강경 보수 세력, 특히 보수 성향 언론이 트럼프 대통령과 맘다니 당선자의 관계 개선에 반감을 가질 수 있다는 점을 잠재적 우려 요인으로 꼽았다.