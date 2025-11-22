[날씨] 낮 최고 18도, 포근한 일요일…수도권 등엔 빗방울

일요일인 23일에는 서울의 낮 기온이 16도까지, 부산은 18도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보이겠다.



최저기온은 -1∼9도, 최고기온은 14∼18도로 예보돼 평년(최저 -3∼6도, 최고 8∼15도)보다 다소 높겠다.

주말까지 기온이 오름세를 보이며 평년보다 온화한 날씨가 예보된 21일 서울울 중구 덕수궁에서 관광객들이 붉게 물든 단풍을 구경하고 있다.

다만 전국 내륙지역에서 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.



이날 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.



수도권과 강원 내륙지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다.



당분간 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.



미세먼지는 전 권역에서 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.



다만 인천·경기 북부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.



바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.



다음은 23일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [흐림, 흐림] (7∼16) <30, 30>



▲ 인천 : [흐림, 흐림] (9∼14) <30, 30>



▲ 수원 : [흐림, 흐림] (5∼15) <30, 30>



▲ 철원 : [흐림, 흐림] (1∼14) <40, 40>



▲ 속초 : [맑음, 흐림] (8∼15) <0, 30>



▲ 청주 : [흐림, 흐림] (4∼16) <30, 30>



▲ 대전 : [구름많음, 구름많음] (4∼16) <20, 20>



▲ 세종 : [흐림, 흐림] (4∼15) <30, 30>



▲ 전주 : [구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>



▲ 광주 : [구름많음, 구름많음] (5∼16) <20, 20>



▲ 대구 : [맑음, 구름많음] (3∼16) <10, 20>



▲ 부산 : [맑음, 구름많음] (8∼18) <10, 20>



▲ 울산 : [맑음, 구름많음] (4∼17) <10, 20>



▲ 창원 : [맑음, 구름많음] (5∼17) <10, 20>



▲ 제주 : [맑음, 구름많음] (11∼19) <10, 20>

<연합>