[날씨] 낮 최고 18도, 포근한 일요일…수도권 등엔 빗방울

일요일인 23일에는 서울의 낮 기온이 16도까지, 부산은 18도까지 오르는 등 포근한 날씨를 보이겠다.
최저기온은 -1∼9도, 최고기온은 14∼18도로 예보돼 평년(최저 -3∼6도, 최고 8∼15도)보다 다소 높겠다.
다만 전국 내륙지역에서 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.
이날 중부지방은 대체로 흐리고 남부지방과 제주도에는 가끔 구름이 많겠다.
수도권과 강원 내륙지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다.
당분간 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 매우 건조하겠으니 화재 예방에 유의해야 한다고 기상청은 당부했다.
미세먼지는 전 권역에서 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
다만 인천·경기 북부는 국외 미세먼지 유입으로 밤에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.
바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.
다음은 23일 지역별 날씨 전망.
[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>
▲ 서울 : [흐림, 흐림] (7∼16) <30, 30>
▲ 인천 : [흐림, 흐림] (9∼14) <30, 30>
▲ 수원 : [흐림, 흐림] (5∼15) <30, 30>
▲ 철원 : [흐림, 흐림] (1∼14) <40, 40>
▲ 속초 : [맑음, 흐림] (8∼15) <0, 30>
▲ 청주 : [흐림, 흐림] (4∼16) <30, 30>
▲ 대전 : [구름많음, 구름많음] (4∼16) <20, 20>
▲ 세종 : [흐림, 흐림] (4∼15) <30, 30>
▲ 전주 : [구름많음, 흐림] (5∼16) <20, 30>
▲ 광주 : [구름많음, 구름많음] (5∼16) <20, 20>
▲ 대구 : [맑음, 구름많음] (3∼16) <10, 20>
▲ 부산 : [맑음, 구름많음] (8∼18) <10, 20>
▲ 울산 : [맑음, 구름많음] (4∼17) <10, 20>
▲ 창원 : [맑음, 구름많음] (5∼17) <10, 20>
▲ 제주 : [맑음, 구름많음] (11∼19) <10, 20>
<연합>