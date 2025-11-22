與 '1인1표제' 논란 확산…鄭측 반박에 친명 모임도 "우려 크다"

이언주 이어 혁신회의도 비판…"鄭지도부의 행보에 당원 우려 커지고 있다"

정청래 "당원주권 시대로 지방선거 승리"…일각 연임용 비판에도 정면돌파 의지

더불어민주당 정청래 대표가 당원 주권 시대를 열겠다면서 추진하고 있는 이른바 '1인1표제' 당헌·당규 개정을 놓고 당내 논란이 22일 확산하고 있다.

더불어민주당 이언주 최고위원(왼쪽), 정청래 대표.

정 대표 측이 당헌·당규 개정이 졸속으로 강행 추진되고 있다는 이언주 최고위원의 지적에 공개적으로 조목조목 반박하며 정면 돌파 의지를 보였으나 친명계 모임까지 비판에 가세하면서다.



박수현 수석대변인은 페이스북 글에서 '상당수 최고위원이 당헌·당규 개정에 우려를 표했고, 몇몇 최고위원이 불참한 가운데 안건이 의결됐다'는 이언주 최고위원의 전날 주장에 대해 "사실과 다른 인식"이라고 말했다.



그는 "이 최고위원과 한준호 최고위원, 황명선 최고위원이 대의원 제도와 전략 지역 보완 대책 마련을 제안하시면서 '숙의의 시간이 필요하다'는 의견을 주셨고, 정 대표는 그 의견들을 경청하며 '대의원 역할 재정립' 태스크포스(TF) 구성을 지시했다"고 설명했다.



이어 "한 최고위원이 '반대' 의견을 남기고 이석했고, 이 최고위원은 의결에 참여하지 않았지만 정 대표가 '반대'로 기록하는 게 맞겠다고 정리해 의결했기 때문에 결과적으로는 찬성 7 대 반대 2로 의결된 것"이라고 강조했다.



그는 그러면서 당헌·당규 개정에 대해 지난 8·2 전당대회를 관통한 화두이자 당원의 합의였고, 당 대표의 공약"이라고 강조했다.



앞서 정 대표는 이른바 당원 주권 시대를 열겠다면서 지난 17일 1인1표제 개정을 공식화하고 전 당원을 대상으로 여론조사를 실시했다.



정 대표는 이 조사에서 '1인 1표제' 관련 안건에 86.8%가 찬성하자 "거스를 수 없는 대세"라고 평가하면서 전날 최고위에서 당원·당규 개정을 추진키로 의결했다.

더불어민주당 정청래 대표가 지난 21일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이에 대해 이 최고위원은 전날 페이스북 글을 통해 "과반에 가까운 상당수 최고위원이 우려를 표하고 숙의를 원했음에도 강행, 졸속 혹은 즉흥적으로 추진된 부분에 대해 유감"이라며 재고를 요청했다. 그는 또 전 당원 여론조사에 대해서도 투표권자의 16.8%밖에 참여하지 않았다면서 "'압도적 찬성'이라며 개정안을 밀어붙이는 것은 어불성설"이라고 비판했다.



당내 강성 친명(친이재명)계 모임 더민주전국혁신회의도 이날 '당원들이 원하는 건 진짜 당원주권'이라는 제목의 논평을 내고 전당원 여론조사에 대해 "권리당원의 압도적 다수인 83.19%가 여론조사에 불참했다"면서 "압도적 찬성이라는 지도부의 자화자찬이 낯 뜨겁다"고 비판했다.



이들은 "정청래 지도부의 행보에 대한 당원들의 우려가 점점 커지고 있다"고 말한 뒤 당헌·당규 개정안에 대해 "대의원과 당원 모두 1인 1표로 하자는 취지는 좋으나, 의견수렴 방식·절차적 정당성·타이밍 면에서 '이렇게 해야만 하나'라는 당원들의 자조 섞인 목소리가 봇물 터지듯 들려온다"고 밝혔다.



이들은 당원 여론조사 참여 기준 문제 등도 제기한 뒤 "이재명 대통령이 G20 해외순방에 나선 기간이어야만 했는가"라고 반문했다.



이언주 최고위원과 혁신회의의 공개 비판은 이번 개정을 두고 당 일각에서 이른바 '정청래 대표 연임용'이 아니냐는 지적이 제기된 상황에서 나온 것이다.



당내 일각에서는 이 대통령이 힘있게 국정을 이끌어 가야 하는 상황에 정 대표가 자기 정치를 하면서 이른바 명청 갈등을 야기하는 것 아니냐는 의구심도 감지된다.

주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 UAE·이집트·튀르키예 등 4개국 순방에 나서는 이재명 대통령이 지난 17일 성남 서울공항에서 공군1호기로 이동하며 더불어민주당 정청래 대표와 대화하고 있다. 연합뉴스

이와 함께 '1인 1표제' 도입시 대의원 제도가 사실상 무력화되면서 절대적으로 당원 규모가 큰 호남 지역과 특정 성향 지지층의 의사가 당에서 과대 대표 될 수 있다는 우려도 당내에 있다.



민주당은 24일 당무위, 28일 중앙위를 각각 열어 이번 당헌·당규 개정안을 의결한다는 방침이다.



다만 당 안팎에서 잡음이 커질 경우 의결 과정에서 진통이 있을 수 있다는 전망도 있다.



이와 관련, 정 대표는 이날 전남 나주 한국에너지공대에서 진행한 특별 강연에서 "대통령이 잘하고 있으니 당이 화답해야 한다"면서 "당원 주권 시대를 열어 지방선거에 승리하자"고 강조했다고 김원이 의원이 페이스북을 통해 전했다.

