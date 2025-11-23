임원희, 동춘서커스 무대서 재능 발견…허경환은 치명적 실수

'미운 우리 새끼' 멤버들이 올해 창단 100주년을 맞은 동춘서커스 무대에 오른다.

23일 오후 방송되는 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 동춘서커스 특별게스트로 초대된 임원희, 허경환, 김종민의 모습이 그려진다.

이날 세 사람은 동춘서커스 공연장을 찾았다. 동춘서커스단 100주년 특별 공연에 깜짝 게스트로 초대된 것.

서커스단의 기상천외한 리허설 무대에 이들은 "우리가 이걸 하냐", "간이 쫄린다"고 말했다.

본격적인 연습에 돌입한 이들은 공중 곡예, 링 통과하기, 저글링 등 고난이도 묘기를 확인하자 잔뜩 긴장한 모습을 보였다.

끈 하나에 의지해 공중에 매달리는 것부터 링을 제대로 통과하지 못하는 상황이 계속되자 김종민과 허경환은 "안 될 것 같다"며 걱정을 드러냈다.

반면 임원희는 뜻밖의 재능을 발견해 서커스단 단원들은 물론 모두를 놀라게 해 궁금증을 자아낸다.

드디어 공연이 시작되고 세 사람은 긴장된 모습을 보였다. 이어 "미우새 3인방의 특별 무대가 시작된다"는 장내 방송이 울려 퍼지자 긴장감은 최고조에 달했다.

이들이 묘기를 선보이는 절체절명의 순간 마지막 주자 허경환이 치명적인 실수를 저지르며 현장 분위기가 순식간에 얼어붙었다.

세 사람의 서커스 도전기는 이날 오후 9시에 방영되는 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.

<뉴시스>