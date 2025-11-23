칼국수→삼계탕→김밥→김치찌개→냉면→비빔밥 순으로 많이 올랐다

올해 서울 지역 외식 품목 중에서 칼국수 가격이 가장 많이 올랐다. 올해 내내 ‘면플레이션’(면과 인플레이션 합성어·면 물가 상승) 현상이 지속한 데 따른 것으로 풀이된다.

23일 한국소비자원 가격정보포털 ‘참가격’에 따르면 지난 달 서울에서 소비자 선호 8개 외식 메뉴의 평균 가격은 작년 12월보다 3.44% 올랐다.

칼국수. 게티이미지뱅크

칼국수는 같은 기간 9385원에서 9846원으로 4.91% 올라 상승 폭이 가장 컸다. 칼국수 가격은 10년 전인 2015년 10월 6545원에서 50.44% 올랐다. 서민이 가볍게 즐길 수 있는 메뉴인 칼국수는 최근 평균 가격이 1만원에 육박하고 있다. 명동교자 등 유명한 식당에선 이미 한 그릇에 1만1000원을 받고 있다.

밀가루의 소비자물가지수를 보면 2021년 12월 108.47(2020년=100)에서 2022년 12월 138.17로 뛰었다. 2022년 2월 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 많이 오른 것이다. 이 지수는 2023년 12월 137.59, 지난해 12월 137.43, 지난 달 135.33 등으로 130선에서 움직이고 있다.

삼계탕값은 작년 12월 1만7269원에서 지난 달 1만8000원으로 4.23% 올라 칼국수에 이어 두 번째로 많이 올랐다. 삼계탕 평균 가격은 2017년 6월 1만4000원, 2022년 7월 1만5000원, 2023년 1월 1만6000원, 작년 7월 1만7000원, 올해 8월 1만8000원선을 돌파했다. 평균 가격은 2만원에 못 미치지만, 삼계탕 전문점인 토속촌과 고려삼계탕, 논현삼계탕은 삼계탕 한 그릇을 2만원에 판매하고 있다.

나머지 6개 메뉴별 가격 상승률은 김밥(3500원→3646원) 4.17%, 김치찌개 백반(8269원→8577원) 3.72%, 냉면(1만2000원→1만2423원) 3.53%, 비빔밥(1만1192원→1만1577원) 3.44%, 자장면(7423원→7654원) 3.11% 순이다. 지난해 2만원을 넘어선 삼겹살 1인분(200g) 가격은 2만282원에서 2만673원으로 1.93% 올라 상대적으로 상승률이 낮았다.

외식 물가는 재료비와 인건비와 임대료, 전기·가스비 등 에너지 비용, 수입 원재료에 영향을 미치는 환율 상승까지 복합적 요인으로 올랐다.

권대현 한국물가정보 선임연구원은 “칼국수와 삼계탕은 수타면이나 삼계탕 재료손질 등 수작업을 해야 하는 품목”이라며 “두 개 메뉴의 외식비가 가장 많이 오른 것은 인건비 영향을 많이 받은 것으로 분석된다”고 설명했다.

김밥. 게티이미지뱅크

외식 물가 외에 서울 지역의 5개 개인서비스요금도 일제히 상승했다. 세탁비(신사복 상하 드라이클리닝)는 작년 12월 9538원에서 지난달 1만538원으로 10.48%(1000원) 올랐다.

미용실 요금(여자 성인 커트)은 2만3692원으로 4.05%, 숙박비는 5만4385원으로 3.67%, 이용비(남자 성인 커트)는 1만2923원으로 3.07%, 목욕비는 1만769원으로 1.45% 각각 올랐다.