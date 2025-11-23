[속보] 양양 산불 진화율 55%…헬기 25대 동원 총력 대응

전날 강원 양양군 서면 서림리 인근 야산에서 난 산불이 55%의 진화율을 보이는 가운데 23일 아침 일찍부터 진화 헬기 25대가 투입돼 진화 작업이 이어지고 있다.

강원 양양 밤새 산불 진화. 산림청 제공

산림·소방 당국에 따르면 장비 101대와 진화인력 326명을 투입해 밤새 지상 진화에 집중했으나 급경사지로 인해 진화에 어려움을 겪었다.

이날 오전 7시 기준 산불영향 구역은 20㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)다.

총 화선 길이 2.25㎞ 중 1.24㎞를 진화해 진화율은 55%다.

당국은 일출(오전 7시 15분)과 동시에 산불 진화 헬기 25대를 차례로 투입해 진화에 총력을 기울이고 있다.

앞서 이날 오전 4시를 기해 산불 대응 1단계(피해 예상 면적이 10∼50㏊ 미만으로 추정되는 산불)를 발령했다.

불은 전날 오후 6시 16분쯤 양양군 서면 서림리의 한 펜션 맞은 편 야산에서 발생했다.

양양군은 산불이 나자 같은 날 오후 7시 35분쯤 서림리와 갈천, 송천 등 화재 지역 인근 5개 마을 330가구, 600여명의 주민에게 재난 안전 문자를 통해 마을회관 등으로 대피할 것을 당부했다.

이 중 2명의 주민이 한때 대피했다가 자진 귀가했으며, 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.

당국은 진화를 마치는 대로 산불 원인과 피해 규모를 조사할 계획이다.