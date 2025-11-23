유엔 여성기구, COP30서 ‘벨렝 젠더행동 계획’ 채택 환영

유엔 여성기구(UN Women)가 벨렝 젠더 행동 계획 채택을 환영하고 효과적인 이행을 촉구했다.

22일 유엔 여성기구는 브라질 벨렝에서 열리고 있는 제 30차 유엔기후변화총회(COP30)에서 나온 결과를 환영하며, 특히 향후 9년간의 행동을 위한 청사진으로 ‘벨렝 젠더 행동 계획’(GAP)이 채택된 것을 평가했다.

GAP은 성평등을 기후 의제의 중심에 두는 중요한 진전이며, 기후 위기의 최전선에 있는 모든 여성과 소녀들에게 실질적인 성과를 제공하는 데 필수적이라고 유엔 여성기구는 밝혔다.

이번 결정은 보건, 여성과 소녀에 대한 폭력, 여성 환경 운동가를 위한 보호 메커니즘, 돌봄 노동, 양질의 일자리와 양질의 일자리를 비롯해 사회적으로 정의로운 전환에 관한 중요한 요소들을 제시한다고 기구는 전했다.

장애 여성, 원주민 여성, 농촌 및 오지 지역 여성, 그리고 아프리카계 여성과 소녀의 현실을 형성하는 교차적 요소들을 인정하는 내용도 포함됐다는 설명이다.

이 계획이 효과적인 성공을 거두기 위해서는 인권 원칙에 확고히 기반하고, 재정, 기술, 역량 강화를 포함한 이행 수단에 대한 적절하고 명확한 조항을 마련하는 것이 매우 중요하다고 유엔 여성기구는 강조했다.

유엔 여성기구 정책, 프로그램 및 정부간 부문 책임자인 사라 헨드릭스는 “유엔 여성기구는 모든 당사국과 관련 이해 관계자와 협력하여 격차를 해소할 준비가 되어 있으며, 이를 통해 성별 행동 계획은 모든 다양성을 갖춘 여성과 소녀들에게 혜택을 주는 성별 반응형 기후 행동을 위한 포괄적이고 효과적이며 지속 가능한 실행을 위한 도구가 될 것”이라고 말했다.

GAP는 역량 강화, 지식 관리 및 소통, 성평등, 참여 및 여성 리더십, 일관성, 젠더 대응적 이행 및 이행 수단, 모니터링 및 보고의 5대 우선 분야에 걸친 활동을 개괄적으로 설명하는 지침서로, 모든 수준에서 젠더 대응적 기후 행동과 일관된 주류화를 이행하기 위한 프레임워크 역할을 한다.

이 계획은 기후 변화의 영향이 성 중립적이지 않으며, 포용적이고 공평한 대응이 효과적인 기후 거버넌스에 필수적임을 인식한다. 이에 따라 기후 완화, 적응, 재정, 기술, 역량 강화 및 투명성을 위한 정책이 여성의 완전하고 의미 있으며 평등한 참여와 리더십을 증진하는 데 기여하도록 보장하는 취지다.