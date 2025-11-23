이장우♥조혜원 결혼 D-day…전현무·기안84·환희까지 총출동

배우 이장우와 조혜원이 7년 사랑의 결실을 맺는다. 조혜원 인스타그램 캡처

두 사람은 23일 서울의 한 호텔에서 양가 가족과 가까운 지인들을 초대해 비공개 결혼식을 올린다.

이날 주례는 방송인 전현무가, 사회는 기안84가 맡는다. 두 사람은 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’를 통해 인연을 이어온 절친으로, 신랑 이장우의 새 출발을 축하하기 위해 힘을 보탠다. 축가는 이장우의 사촌형인 플라이투더스카이 환희가 맡아 감동을 더할 예정이다.

이장우와 조혜원은 2018년 방송된 KBS2 드라마 ‘하나뿐인 내편’에서 처음 만나 연인으로 발전했다. 이후 2023년 공식적으로 열애를 인정하며 공개 커플로 사랑을 키워왔다.

이장우는 ‘2023 MBC 연예대상’에서 최우수상을 수상한 뒤 “결혼을 조금 미뤄야 할 것 같다. 프로그램을 조금만 더 해도 될까?”라고 너스레를 떨어 화제를 모은 바 있다.

최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 “사실 아기가 갖고 싶어 결혼하는 것”이라며 “많이 낳아서 같이 밥 먹고, 직접 음식 잘라주며 ‘이거 맛있지?’라고 말하는 소박한 꿈이 있다”고 밝히며 가정에 대한 진심을 드러내기도 했다.

예비신부 조혜원은 결혼식을 이틀 앞둔 지난 21일, 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “D-2”라는 글과 함께 웨딩 화보를 공개했다. 두 사람의 밝은 미소와 다정한 눈빛이 보는 이들까지 설레게 했다.

1986년생 이장우와 1994년생 조혜원은 8살 차이의 연상연하 커플이다. 이장우는 드라마 ‘오! 삼광 빌라’, ‘우아한 가’ 등으로 사랑받았으며 예능 ‘나 혼자 산다’에서 인간적인 매력으로 시청자들의 많은 사랑을 받고 있다. 조혜원은 ‘퍼퓸’, ‘낮과 밤’, ‘군검사 도베르만’, ‘퀸메이커’ 등에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀왔다.