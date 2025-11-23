지방서 두바이 직항길 열린다… 한·UAE 운수권 신설

인천국제공항뿐 아니라 지방 공항에서도 두바이 등 아랍에미리트(UAE)까지 직항 노선이 생길 전망이다.

국토교통부와 외교부는 도미니카공화국에서 열린 ‘국제민간항공기구 항공운송협상회의(ICAN) 2025’에서 UAE 등 13개국과 양자 항공회담을 개최했다고 23일 밝혔다.

UAE와의 회담 결과 한국 지방 공항에서 UAE의 모든 공항으로 갈 수 있는 지방 공항 전용 운수권 주 4회를 신설하기로 했다. 그동안 한국과 UAE 노선의 운수권은 주 21회로, 양국 항공사가 인천발 두바이 또는 아부다비행 2개 노선만 운항했다.

정부는 “UAE는 중동 지역에서 우리나라와 건설, 에너지 인프라 등 분야에서 활발히 협력 중이며 우리 국민이 유럽·아프리카 등 장거리 이동 과정에서 관광 목적으로도 다수 방문하는 국가”라며 “향후 지방에서도 바로 중동으로 가는 노선이 신설될 수 있을 것”이라고 했다.

국토교통부 차상헌 국제항공과장은 “향후 항공사의 지방-UAE 노선 운항 신청 시 관련 인허가를 신속히 지원할 계획”이라며 “앞으로도 지방 전용 운수권 신설로 지방 거주 국민의 이동 편의를 제고하겠다”고 말했다.

정부는 또 도미니카공화국과 항공협정 체결에 합의하고 문안에 가서명했다. 이는 한국이 중남미 국가와 체결할 10번째 항공협정이 될 예정으로, 직항편이 없던 중남미 국가들과도 향후 항공 협력을 확대해나갈 기반을 조성할 것으로 기대된다고 정부는 설명했다.