편승엽, 숨겨왔던 ‘네 번째 결혼’ 최초 고백…밝히지 못한 이유는?

SBS ‘미운 우리 새끼’ 갈무리

가수 편승엽이 그동안 공개되지 않았던 ‘네 번째 결혼’ 사실을 처음으로 고백한다.

23일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에는 ‘재혼계의 전설’로 불리는 엄영수, 박영규, 편승엽이 등장해 솔직한 결혼담을 털어놓는다. 이날 방송에서는 김준호가 12년째 솔로 생활 중인 임원희를 위해 세 사람을 직접 찾아 나서면서 ‘결혼 선배단’의 진한 토크가 펼쳐진다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 갈무리

이 자리에서 세 사람은 “엄영수 세 번, 박영규 네 번, 편승엽 세 번”이라며 도합 열 번의 결혼 경력을 공개해 모두를 놀라게 했다. 그러나 편승엽은 “사실 네 번째 결혼이 있었다”고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 만든다. 그의 마지막 세번째 이혼이 2007년이었음에도 또 한 번 결혼을 결심했던 사연, 그리고 그 사실을 공개하지 못했던 안타까운 이유가 공개될 예정이다.

세 사람은 ‘재혼계의 대부’다운 거침없는 입담으로 현실적인 결혼 이야기를 이어간다. 이혼 소송을 겪게 된 배경부터 양육권 문제까지 숨김없이 털어놓으며 임원희와 김준호는 물론, 이를 지켜보던 모벤져스까지 충격에 빠뜨린다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 갈무리

특히 네 번의 결혼 끝에 25세 연하 아내와 함께하는 박영규는 ‘연하의 마음을 사로잡은 비결’을 공개해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

한편 엄영수는 “4남 2녀의 자녀 중 가슴으로 낳은 아이들이 있다”고 고백해 감동을 자아냈다. 그는 첫 결혼 전, 법적 싱글 신분으로 두 명의 아이를 입양했다고 밝히며 “아이들 때문에 처음으로 이혼을 후회한 적이 있다”고 털어놨다.

이들의 솔직한 결혼 회고담과 웃음·눈물 섞인 인생 토크는 23일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 공개된다.