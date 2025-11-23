경전철 송산역 인접… 프리미엄 조경 설계 장점 [부동산 특집]

탑석 푸르지오 파크7

대우건설이 경기 의정부 용현동 267-8 일대에 들어서는 ‘탑석 푸르지오 파크7’(투시도)을 분양하고 있다.

이 단지는 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 935세대로 구성된다. 타입별로는 △59㎡A 197가구 △84㎡A 212가구 △84㎡B 127가구 △84㎡C 27가구 △84㎡D 104가구 △84㎡E 99가구 △84㎡F 50가구 △84㎡G 104가구 △84㎡H 15가구다.

단지가 들어서는 용현동 일대는 편리한 교통, 우수한 교육환경, 풍부한 생활 인프라를 모두 갖춘 입지로 평가된다.

특히 서울 접근성이 높은 수도권 비규제 지역으로 실수요자들의 관심을 받고 있다. 의정부 경전철 송산역이 도보권에 있으며, 7호선 탑석역(2027년 예정)을 통하면 서울까지 두 정거장, 강남권역까지는 50분대 도달이 가능하다.

가장 큰 차별점은 조경 설계의 혁신성이다. 서울시립대 조경학과 김영민 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여하여 차별화된 프리미엄 조경 공간을 제공할 예정이다. 국내 건설사 최초로 도입된 ‘인공지능(AI) 미디어 파고라’가 단지 내 설치돼 자연과 첨단 기술의 융합을 구현했다.